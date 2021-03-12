Ученые предсказали существование гигантских черных дыр

Источник материала: Tut.by

Международная группа астрономов предсказала существование нового класса сверхновых, возникающих при взрыве сверхмассивной звезды и приводящих к появлению огромной черной дыры. Ученые считают, что такие черные дыры могут служить «зерном» для сверхмассивных черных дыр, чье происхождение пока остается загадкой. Статья исследователей опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org, а также на Lenta.ru .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Rimas / youtube.com

Ведущая теория состоит в том, что семена сверхмассивных черных дыр образовались после смерти первых массивных звезд в ранней Вселенной, а затем эти зародыши продолжали накапливать окружающий газ и, наконец, превратились в сверхмассивные черные дыры. Однако ученые не нашли настолько массивные звезды в локальной Вселенной, а масса рекордсменов сравнима лишь с 100−200 Солнцами. Они не смогли бы поддерживать высокий уровень аккреции вещества.

В новой статье исследователи раскрыли возможное существование класса сверхновых от звезд массой десятков тысяч Солнц, которые существовали в ранней Вселенной в небольшом количестве. Моделирование этих объектов показало, что в ходе предстоящей миссии космического телескопа имени Джеймса Уэбба ученые имеют шанс наблюдать подобную сверхновую, что в этом случае подтвердит теорию о механизме появления сверхмассивных черных дыр.