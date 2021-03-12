Как выглядят ухоженные дачи в 10 километрах от Минска дешевле 17 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Наступила весна, дачники — в ожидании оттепели. А мечтающие об участке с летним домиком — в поисках подходящего варианта. Нашли несколько классных дач всего в 10 км от МКАД с аккуратными домиками, в которые можно сразу въехать и не тратить силы на косметический ремонт и разбор старого хлама. И самое главное — все они стоят до 17 000 долларов.

За 10 500 долларов в 10 км от МКАД

Главное преимущество этой дачи — как написано в объявлении, товарищество расположено в сосновом лесу, в санаторной зоне. Еще один плюс — асфальтированная дорога до СТ и асфальт по центральной улице. Ну и сам дом — он добротный, симпатичный и аккуратный. Уют здесь создала молодая семья с детьми — последние владельцы дачи.









Домик — сборно-щитовой, с печным отоплением и сезонной водой. Газа нет, туалет на улице. Еще на участке есть хозблок с душем и бойлером, а также помещением для велосипедов и садового инвентаря.









Дача находится в СТ «Адрета», Молодечненское направление. Участок — четыре сотки. На земле много яблонь и других садовых растений.









За 15 000 долларов в 7,2 км от МКАД

Это предложение отличается от конкурентных тем, что дача расположена в хорошем месте. Во-первых, с одной стороны участок граничит с лесом, где «есть 500-летние дубы». Еще рядом есть луг и речка. Во-вторых, до дачи удобно добираться. В 200 метрах от СТ начинается асфальтированная дорога, до маршрутки и Ратомки — 1 км, до ж/д станции — 3 км. В 200 м есть магазин.









Дом — каркасный, внутри утеплен и обшит вагонкой. В цоколе — бетонный погреб. В доме есть электричество, сезонная вода. Отопление — печное, туалет на улице (с выгребным колодцем из бетона глубиной 3 м).









Участок — четыре с половиной сотки. Соседи — только с трех сторон. На участке расположены просторная беседка, умывальник (подведена вода), качели, теплица, хозпостройки.

Дача находится в СТ «Подгорье 2», Раковское направление.









За 15 500 долларов в 5 км от МКАД

Эта дача тоже находится в живописном месте: вход в лес всего в 100 метрах. Хорош и дом. Он деревянный, ухоженный. Есть подвал и мансарда с выходом на террасу. Есть электричество и сезонная вода. Туалет — на улице. Отопление — печное (печка-буржуйка, которая «имеет толстые стенки и долго держит тепло»).









Участок — 3,31 сотки. Есть летний душ, сарай, гараж, беседка, увитая виноградом. На участке растут плодовые и ягодные деревья и кустарники.

Дача находится в СТ «Сосны-сад», Молодечненское направление.













За 17 тысяч долларов в 10 км от МКАД

Дача расположена в красивом месте. Рядом лес и Заславское водохранилище. Домик ухоженный и крепкий. Электричество и холодная вода есть. Отопление печное, туалет на улице.













Участок занимает 6,7 сотки. На нем — плодово-ягодные насаждения, хозпостройки.

Дача находится в СТ «Урожай», Молодечненское направление. До железнодорожной станции — 15 минут пешком.











