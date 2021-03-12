Какие курсы доллара и евро установили обменники 12 марта

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 марта снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 12 марта

На торгах курс доллара упал на 0,02% — до 2,5928 рубля, евро снизился на 0,05% — до 3,0966 рубля, а курс российского рубля упал на 0,02% — до 3,5273 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.21).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,595 рубля (Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусском народном банке — 2,591 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,15 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке — 3,103 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Беларусбанке, БСБ Банке — 3,098 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

Курсы валют в вашем телефоне: