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На Орловской бесправник на VW почти в два раза превысил скорость и скрывался от ГАИ

12.03.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы с погоней задержали бесправника в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Инцидент произошел на прошедших выходных. Сотрудники ГАИ на улице Орловской попытались остановить Volkswagen, водитель которого разогнался до 112 км/ч. Мужчина требование об остановке проигнорировал и начал скрываться.

Во время погони нарушитель проезжал на красный, нарушал требование дорожной разметки, выезжал на полосу встречного движения. В итоге он заехал в тупик на улице Каховской, бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что мужчина не остановился по требованию инспекторов, так как не хотел получить наказание за езду без прав. В итоге на него составили несколько административных протоколов.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время погони нарушитель проезжал на красный, нарушал требование дорожной разметки, выезжал на полосу встречного движения.
 
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