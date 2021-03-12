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На Орловской бесправник на VW почти в два раза превысил скорость и скрывался от ГАИ
Источник материала: Tut.by
Инспекторы с погоней задержали бесправника в Минске,
Инцидент произошел на прошедших выходных. Сотрудники ГАИ на улице Орловской попытались остановить Volkswagen, водитель которого разогнался до 112 км/ч. Мужчина требование об остановке проигнорировал и начал скрываться.
Во время погони нарушитель проезжал на красный, нарушал требование дорожной разметки, выезжал на полосу встречного движения. В итоге он заехал в тупик на улице Каховской, бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан.
Выяснилось, что мужчина не остановился по требованию инспекторов, так как не хотел получить наказание за езду без прав. В итоге на него составили несколько административных протоколов.
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Во время погони нарушитель проезжал на красный, нарушал требование дорожной разметки, выезжал на полосу встречного движения.
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