На Орловской бесправник на VW почти в два раза превысил скорость и скрывался от ГАИ

Источник материала: Tut.by

Инспекторы с погоней задержали бесправника в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Инцидент произошел на прошедших выходных. Сотрудники ГАИ на улице Орловской попытались остановить Volkswagen, водитель которого разогнался до 112 км/ч. Мужчина требование об остановке проигнорировал и начал скрываться.

Во время погони нарушитель проезжал на красный, нарушал требование дорожной разметки, выезжал на полосу встречного движения. В итоге он заехал в тупик на улице Каховской, бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что мужчина не остановился по требованию инспекторов, так как не хотел получить наказание за езду без прав. В итоге на него составили несколько административных протоколов.

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