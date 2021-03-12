|
Белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам на открытии торгов на БВФБ
Источник материала: АФН
На открытии торгов на БВФБ 12 марта 2021 года белорусский рубль укрепился к доллару и евро.
Так, доллар подешевел на 0,05 копейки до 2,596 рубля. Объём торгов на данный момент $1,2млн.
Евро подешевел на 0,08 копейки до 3,0973 рубля, при объеме торгов в 0.2млн. евро.
Российский рубль подешевел на 0.05 копейки до 3,5275 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 32.5 миллиона российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На открытии торгов на БВФБ 12 марта 2021 года белорусский рубль укрепился к доллару и евро.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)