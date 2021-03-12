Белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам на открытии торгов на БВФБ

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 12 марта 2021 года белорусский рубль укрепился к доллару и евро.

Так, доллар подешевел на 0,05 копейки до 2,596 рубля. Объём торгов на данный момент $1,2млн.

Евро подешевел на 0,08 копейки до 3,0973 рубля, при объеме торгов в 0.2млн. евро.

Российский рубль подешевел на 0.05 копейки до 3,5275 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 32.5 миллиона российских рублей.