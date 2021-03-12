В Пружанах чиновники ответили, можно ли носить бело-красную одежду









В письменном ответе руководство райисполкома сообщило, что в компетенцию местных властей «не входит регулирование цветовой гаммы одежды и аксессуаров». При этом пояснило, в каких случаях сочетание определенных цветов в гардеробе может быть воспринято как административное правонарушение.





«Вместе с тем отмечаем, что при наличии иных факторов, которые могут быть истолкованы как публичное выражение гражданином общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста с использованием атрибутики, указанные вами предметы (одежда, зонт красно-бело-красной расцветки) могут отождествляться с символикой протестного движения и в соответствии с Законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» расцениваться, как несанкционированное массовое мероприятие, что образует состав административного правонарушения по статье 24.23», – сообщалось в письме Пружанского райисполкома.





Как выяснилось, поводом для обращения жительницы Пружан к местным властям стали два сообщения из милиции в отношении женщины и ее супруга, которые поступили в отдел образования райисполкома.





В них сообщалось, что родители «вовлекают своих малолетних детей в участие в мероприятиях, направленных на выражение несогласия с действующим политическим устройством в Республике Беларусь», тем самым пренебрегают возложенными на них обязанностями по воспитанию и «осуществлению мероприятий, направленных на физическое, духовное и моральное развитие детей, их здоровье, учебу и подготовку к самостоятельной жизни».