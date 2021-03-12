В Беларуси не будут индексировать зарплаты, пособия и пенсии. В Минтруда объяснили, в чем причина









Судя по информации Белстата, в феврале месячная инфляция установила антирекорд за последние 5 лет (1,9%), а годовая инфляция разогналась до 8,7%.





Тем не менее, в Минтруда сообщили, что, раз уж индекс потребительских цен за февраль не превысил пятипроцентного порога к январю — месяцу пересмотра установленных от базовой величины, то и минимальную зарплату, которая сейчас составляет 400 рублей, индексировать за февраль тоже не намерены.





Индексация заработной платы и других доходов населения – это корректировка доходов физических лиц с целью частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией.





Власти также не будут индексировать пособия по безработице и стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению служб занятости.





«Индексация денежных доходов может осуществляться в виде единовременного пересмотра размеров оплаты труда, пособий, стипендий, — уточняют в Минтруда. — Поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 февраля 2021 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль 2021 года не подлежат».





В последний раз в Беларуси проиндексировали зарплаты бюджетников, пособие по безработице, некоторые стипендии в январе этого года за декабрь прошлого. Причина — разогнавшаяся инфляция.





Напомним, правительство Беларуси существенно ограничило рост цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. Производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены больше, чем на 0,2% в месяц. Ограничения ввели на 62 позиции продуктов и непродовольственных товаров.





Решению чиновников предшествовало повышение НДС на лекарства, медизделия и некоторые продукты, в том числе из-за чего выросли розничные цены.





Кроме того, в Беларуси продолжается рост потребительских цен. Годовая инфляция в январе (к январю 2020 года) продолжила расти и достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре.





По итогам прошлого года в Беларуси сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года – 7,4%. В 2019 году инфляция в республике составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены в Беларуси выросли на 5,6%, в 2017 году – на 4,6%, в 2016 году – на 11,8%.





В начале весны Евразийский банк развития сделал неутешительный прогноз для жителей Беларуси. Так, если на 2021 год правительство Нацбанк Беларуси запланировали инфляцию не выше 5%, то, по оценкам ЕАБР, инфляция в стране останется в диапазоне 8-8,5% год к году в феврале-марте и сохранится выше 7% год к году до октября 2021 года.



