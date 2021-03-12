Выйти сухими: как в СНГ планируют преодолеть последствия пандемии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Никита Чикунов, Sputnik

О том, как страны СНГ планируют минимизировать убытки – в материале Sputnik.

Экономика просела "по всем фронтам"

Минувший год оказался трудным для всех стран СНГ – по его итогу на пространстве Содружества фиксировалась отрицательная динамика основных макроэкономических показателей. Значительно сократилась взаимная торговля между странами – на 12,5% по сравнению с 2019 годом.

В числе наиболее пострадавших от пандемии государств оказался Кыргызстан, заявил представитель республиканского министерства экономики и финансов Алмаз Абдекиров.

"Если посмотреть в разрезе стран СНГ, то в Кыргызстане снижение экономического роста отмечалось как одно из наибольших. В 2020 году ВВП страны сократился на 8,6%. Самая большая проблема для нас – это закрытие границ. Импорт товаров сократился на 26%, а производителям пришлось искать новые каналы поставок сырья", - отметил он.

С тяжелыми последствиями столкнулась Молдова. По словам государственного секретаря Минфина страны Юлианы Дрэгэлин, внешнеторговый оборот со странами СНГ за минувший год упал на 7,3% по сравнению с 2019-м, импорт сократился на 7%, а ВВП снизился на 8,2%.

Сильнее всего пострадало сельское хозяйство – объем производства сельскохозяйственной продукции в Молдове из-за эпидемиологических ограничений и продолжительной засухи сократился на 27%, добавил и.о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды республики Ион Пержу.

"Прошлый год был одним из худших за последние 30 лет. Мы потеряли более 50% наших озимых и примерно столько же по второй группе: это подсолнухи и кукуруза", - заметил он.

В России удар пандемии во многом удалось смягчить за счет государственной поддержки, подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

"В части промышленного производства спад удалось максимально нивелировать. По оценкам на сегодняшний день, общий объем промышленного производства снизился на 2,6%. Но свернулась деятельность целых экономических секторов, существенно пострадала сфера услуг, непродовольственная торговля", - указал чиновник.

Еще меньше промышленное производство в 2020 году сократилось в Беларуси – всего на 0,7%. Однако, как заявил первый заместитель министра промышленности республики Сергей Гунько, потери промышленного сектора из-за разрыва контрактов с иностранными поставщиками все равно оказались значительными – свыше 1 млрд долларов.

Будущее в кооперации

По мнению участников мероприятия, преодолеть негативные последствия пандемии возможно только при условии развития промышленной кооперации и производственных цепочек, а также расширения взаимной торговли.

Кризис стал своеобразным стресс-тестом – проверкой устойчивости торговых отношений на пространстве СНГ, пояснил Алексей Груздев.

"В условиях разрыва прежних кооперационных связей мы задействовали резервные каналы поставок, искали новых поставщиков. При выстраивании сотрудничества в будущем нам нужно развивать прежде всего отношения с нашими ближайшими партнерами", - отметил он.

Такую позицию поддержал Сергей Гунько. Он указал, что в условиях пандемии Беларусь потеряла многих поставщиков из европейских стран. При этом белорусские партнеры по СНГ полностью наладили "весь диалог и всю работу после нескольких дней растерянности".

"Для нас очень важно, что страны СНГ смогли быстро восстановить почти все цепочки поставок, предприняв необходимые меры. Я думаю, должна произойти переориентация с далеких стран на локальные рынки. Тогда произойдет подъем наших экономик и углубление интеграции", - заявил Гунько.

© Sputnik / Виктор Толочко Первый заместитель министра промышленности республики Сергей Гунько

Он добавил, что страны Содружества должны создать стратегические запасы комплектующих, которые позволят предприятиям продолжать работу даже в условиях локдауна и разрыва кооперационных связей.

Кроме того, представитель белорусского Минпрома посоветовал не создавать дублирующие мощности, усиливая конкуренцию на рынках, а разделить компетенции промышленных предприятий и производить продукцию, которая нужна общего рынку СНГ.

Усиление промышленной кооперации необходимо, согласился Алмаз Абдекиров, но также важно развивать и торговые связи.

"Мы должны усилить промышленную кооперацию и убрать барьеры во взаимной торговле (инспекция товаров, специальные требования к маркировке и упаковке, – Ред.). Не нужно забывать, что традиционные способы торговли исчерпывают себя, им на смену приходит цифровая торговля. Поэтому нужно выработать общую позицию по ее регулированию", - указал он.

Заместитель председателя белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин заметил, что, согласно опросам, только 25% бизнесменов в республике готовы перейти к онлайн-торговле.

"В определенной степени бизнес пока не готов работать в "цифре". Наша задача не только разработать регулирующие нормы, но и поддержать предпринимателей. Например, организовывать интернет-выставки, чтобы бизнесмены из стран СНГ видели товары друг друга, не теряли связь и в будущем вместе выходили на рынки третьих стран", - пояснил Мелешкин.

© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель председателя белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин

Подводя итоги встречи, директор института Развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Андрей Точин обозначил две ключевые задачи на ближайшие годы: сближение уровня экономического развития стран СНГ и стимулирование взаимной торговли.

"Наши страны больше заинтересованы в торговле с дальними государствами, чем друг с другом. Если мы хотим выйти из кризиса, то не нужно отгораживаться от ближайших партнеров, наоборот, важно активнее интегрироваться. Тогда в экстренных ситуациях будет проще распределять товары, обеспечивать координацию между странами", - сказал эксперт.

В завершение круглого стола участники еще раз подчеркнули, что всеми государствами-участниками СНГ предпринимались и предпринимаются меры для снижения последствий кризиса, а макроэкономические показатели начала 2021 года внушают определенный оптимизм – восстановление экономик действительно происходит.

"Сегодня во время дискуссии прозвучало очень много предложений, которые исполком СНГ обобщит, проанализирует, а затем подготовит идеи для рассмотрения отраслевыми советами", - заключил модератор мероприятия, глава департамента экономического сотрудничества исполкома СНГ Михаил Мыскин.