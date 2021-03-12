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Рекордно рано: сакура зацвела в Японии

12.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар - Sputnik. Сакура зацвела в Японии в префектуре Хиросима, сообщило метеорологическое управление региона.

В четверг в центральном парке города Хиросима обнаружили шесть распустившихся бутонов. В Японии считается, что цветение сакуры наступило, когда распустилось по меньшей мере пять бутонов на одном дереве.

Для префектуры такое раннее цветение дерева несвойственно. За весь почти семидесятилетний период наблюдения метеорологов за этим природным явлением, сакура ни разу не зацветала так рано. Обычно деревья начинают радовать местных жителей распустившимися бутонами ближе к концу марта.

Отсчет пошел

Когда в Японии официально объявляют о том, что цветение сакуры началось, каждая префектура сообщает о первых раскрывшихся бутонах. Так, сегодня уже стало известно, что цветение началось в регионе Фукуока. Бутоны на деревьях распустились также рекордно рано.

В прошлом году цветение сакуры выдалось в Японии неожиданно снежным. Снегопад в сезон цветения сакуры в Токио – явление редкое, хотя и не уникальное. В последний раз такое фиксировали шесть лет назад.

Цветение сакуры в Японии обычно "перемещается" с юга на север, а "сводки" о цветочном "фронте" передаются ежедневно по прогнозам погоды. За этим природным явлением японцы активно следят и как только в их регионе распускаются первые бутоны, отправляются в парки, чтобы понаблюдать за цветением.

В Беларуси цветение сакуры начинается на месяц позже, чем в Японии и длится несколько дней. Посмотрите, как в прошлом году происходило это природное явление: цветение сакуры после майского снега.

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Теги: Минск
 
 
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В прошлом году в сезон цветения сакуры выпал снег, а в этом бутоны любимого японцами растения распустились неожиданно рано.
 
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