|
Пьющая ведущая? Звезда "Дома-2" раскрыл постыдный секрет Бузовой
12.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев открыл тайну своей коллеги Ольги Бузовой: по словам блогера, звезду может погубить пристрастие к спиртному.
Рустам Солнцев раскрыл неудобные секреты Бузовой: блогер заявил, что все проблемы ведущей из-за пагубной любви к алкоголю, а ее отношения с Давой были продуманной "игрой с подачи продюсеров".
© Sputnik / Виталий Белоусов
"Я понимаю, что ей никто не может помочь. Друзья, которые приходят к ней на дни рождения - она им не нужна. Даве она не нужна. Она устала", - отметил Солнцев и предложил публике присмотреться к "несвежему виду" звезды.
Напомним, что ведущая уже попадала в центр скандала из-за алкоголя:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
44-летний блогер стал гостем шоу "Алена, блин", где откровенно рассказал о пагубной привычке певицы и ее расставании с бойфрендом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)