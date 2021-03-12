Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев открыл тайну своей коллеги Ольги Бузовой: по словам блогера, звезду может погубить пристрастие к спиртному.

Расставание Бузовой с бойфрендом Давидом Манукяном не обсуждает разве что ленивый. Например, Филипп Киркоров предсказал будущее своей подруги после разрыва. Также высказаться решил экс-участник "Дома-2", который стал гостем нового выпуска YouTube-шоу "Алена, блин!" и буквально шокировал поклонников.

Рустам Солнцев раскрыл неудобные секреты Бузовой: блогер заявил, что все проблемы ведущей из-за пагубной любви к алкоголю, а ее отношения с Давой были продуманной "игрой с подачи продюсеров".

"Я понимаю, что ей никто не может помочь. Друзья, которые приходят к ней на дни рождения - она им не нужна. Даве она не нужна. Она устала", - отметил Солнцев и предложил публике присмотреться к "несвежему виду" звезды.

Напомним, что ведущая уже попадала в центр скандала из-за алкоголя: нетрезвая Бузова пришла на работу с "ярким блеском в глазах".

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