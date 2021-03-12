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В Ивановском районе пьяный мужчина угнал автомобиль и насмерть сбил велосипедиста. Приговор суда
Источник материала: Tut.by
Суд приговорил мужчину, который угнал автомобиль и насмерть сбил велосипедиста, к семи годам колонии общего режима. Об этом
Следствие установило, что 4 апреля 32-летний нетрезвый мужчина угнал в одной из деревень Ивановского района автомобиль и поехал кататься. В агрогородке Молодово он сбил велосипедиста. Последний в ДТП получил тяжелые травмы, от которых умер.
Суд Ивановского района признал мужчину виновным в угоне и нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также с обвиняемого в пользу потерпевших взыскана денежная компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 60 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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