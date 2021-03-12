ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ивановском районе пьяный мужчина угнал автомобиль и насмерть сбил велосипедиста. Приговор суда

12.03.2021 11:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил мужчину, который угнал автомобиль и насмерть сбил велосипедиста, к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Следствие установило, что 4 апреля 32-летний нетрезвый мужчина угнал в одной из деревень Ивановского района автомобиль и поехал кататься. В агрогородке Молодово он сбил велосипедиста. Последний в ДТП получил тяжелые травмы, от которых умер.

Суд Ивановского района признал мужчину виновным в угоне и нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Также с обвиняемого в пользу потерпевших взыскана денежная компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 60 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые предсказали существование гигантских черных дыр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by