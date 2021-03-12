Сколько банки заплатят тем, кто принесет валюту и оставит ее на полгода

Свободные валютные накопления можно отнести в банк под процент. FINANCE.TUT.BY изучил варианты вкладов для тех, кто предпочитает короткие сроки до 6 месяцев и собрал предложения на лучших условиях.
Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырёх категорий: вклады до 3 месяцев и около 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 11 марта.
Безотзывные вклады до трех месяцев
За прошедший месяц БНБ-Банк снизил ставку по вкладу на 0,25 п.п. и выбыл из списка самых выгодных вариантов. Ранее депозит в банке можно было открыть под 1−1,25% в долларах.
Сегодня самая высокая ставка осталась без изменений. В 14 банках доступны депозиты под максимальные 1,25% на разные сроки: от 35 дней до 3 месяцев. В ряде банков (Банке Дабрабыт, БТА Банке, Технобанке, Цептер Банке и Paritetbank) есть несколько вкладов сроком до 3 месяцев под 1,25%. В таблице представлено по одному от каждого банка.
По вкладам в евро ставки также остались без изменений: в зависимости от банка процентная ставка составит от 0,75% до 1% годовых.
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; нет; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Классик
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да
Белинвестбанк,
Личный выбор
1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да
БТА Банк,
БТА Мини
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет
Идея Банк,
Валютный фирменный 3
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная
Paritetbank,
Практичный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет
Технобанк,
Соло, Дуэт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет
Франсабанк,
Верный расчёт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет
Цептер Банк,
Цептер Аккорд
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да
Минимальная ставка среди «коротких» безотзывный вкладов — 0,5% годовых в долларах.
Отзывные до трех месяцев
На протяжении более трех месяцев условия отзывных депозитов в банках не изменяются. В восьми банках можно открыть вклад в долларах под 0,75%. Ставка по вкладам в евро будут отличаться: от 0,25% до 0,5% годовых в зависимости от выбранного банка и вклада.
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный
2% в USD и 1,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да
Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте
1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 6 месяцев; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1% (без изменений) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Классик
1,25% в USD (фиксированная) и 1% в EUR (БС ЕЦБ+1%); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
1,25% (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD; нет; да
БТА Банк,
Открытие
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да
Идея Банк,
Валютный фирменный 6
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная
Paritetbank,
Стабильный доход
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да
Технобанк,
Оптимальный
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
По другим вкладам в этой категории процентные ставки стартуют с 0,6% годовых.
Отзывные на полгода
Лучшие условия по отзывным вкладам предлагают в восьми банках. Самая высокая процентная ставка по долларам — 0,75%, по евро — от 0,25% до 0,5%. Ставки не менялись на протяжении более 3 месяцев.
По большинству представленных вкладов есть возможность пополнения, а также производится капитализация процентов. Запрещены пополнения в МТБанке и Paritetbank. В Paritetbank также нет капитализации: проценты по вкладу присоединяются к сумме вклада и выплачиваются в конце срока.