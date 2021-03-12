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Сколько банки заплатят тем, кто принесет валюту и оставит ее на полгода

12.03.2021 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свободные валютные накопления можно отнести в банк под процент. FINANCE.TUT.BY изучил варианты вкладов для тех, кто предпочитает короткие сроки до 6 месяцев и собрал предложения на лучших условиях.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырёх категорий: вклады до 3 месяцев и около 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 11 марта.

Безотзывные вклады до трех месяцев

За прошедший месяц БНБ-Банк снизил ставку по вкладу на 0,25 п.п. и выбыл из списка самых выгодных вариантов. Ранее депозит в банке можно было открыть под 1−1,25% в долларах.

Сегодня самая высокая ставка осталась без изменений. В 14 банках доступны депозиты под максимальные 1,25% на разные сроки: от 35 дней до 3 месяцев. В ряде банков (Банке Дабрабыт, БТА Банке, Технобанке, Цептер Банке и Paritetbank) есть несколько вкладов сроком до 3 месяцев под 1,25%. В таблице представлено по одному от каждого банка.

По вкладам в евро ставки также остались без изменений: в зависимости от банка процентная ставка составит от 0,75% до 1% годовых.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Дабрабыт,
Добры месяц

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; нет; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Классик

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да

Белинвестбанк,
Личный выбор

1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да

БТА Банк,
БТА Мини

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет

Идея Банк,
Валютный фирменный 3

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная

Paritetbank,
Практичный

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет

Технобанк,
Соло, Дуэт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет

Цептер Банк,
Цептер Аккорд

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Дабрабыт,
Добры месяц

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; нет; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Классик

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да

Белинвестбанк,
Личный выбор

1,25% в USD и 0,9% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да

БТА Банк,
БТА Мини

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD; нет; нет

Идея Банк,
Валютный фирменный 3

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная

Paritetbank,
Практичный

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет

Технобанк,
Соло, Дуэт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет

Цептер Банк,
Цептер Аккорд

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Минимальная ставка среди «коротких» безотзывный вкладов — 0,5% годовых в долларах.

Отзывные до трех месяцев

На протяжении более трех месяцев условия отзывных депозитов в банках не изменяются. В восьми банках можно открыть вклад в долларах под 0,75%. Ставка по вкладам в евро будут отличаться: от 0,25% до 0,5% годовых в зависимости от выбранного банка и вклада.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
Всё и сразу

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет

Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт

0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
Всё и сразу

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет

Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт

0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; да

Самая низкая ставка по аналогичным предложениям в других банках — 0,25% годовых.

Безотзывные на полгода

Лидер среди вкладов на полгода остался прежним — это вклад Белгазпромбанка под 2% в долларах и 1,5% в евро. Еще в 13 банках можно открыть вклад под 1,25% в долларах и 0,75−1% в евро.

С момента последнего обзора только БНБ-Банк изменил ставку по вкладу, снизив ее с максимальных 1,25% до 1% по доллару. В итоге вклад банка не попал в обзор в этом месяце.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный

2% в USD и 1,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да

Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте

1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 6 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

1,25% в USD, 1% (без изменений) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

1,25% в USD (фиксированная) и 1% в EUR (БС ЕЦБ+1%); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

1,25% (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD; нет; да

БТА Банк,
Открытие

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да

Идея Банк,
Валютный фирменный 6

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная

Paritetbank,
Стабильный доход

1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да

Технобанк,
Оптимальный

1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев

 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный

2% в USD и 1,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да

Альфа-Банк,
Альфа вклад в инвалюте

1,25% (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD; да, первые 4 месяца; да, 2 раза в месяц

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 6 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

1,25% в USD, 1% (без изменений) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

1,25% в USD (фиксированная) и 1% в EUR (БС ЕЦБ+1%); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

1,25% (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD; нет; да

БТА Банк,
Открытие

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да

Идея Банк,
Валютный фирменный 6

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная

Paritetbank,
Стабильный доход

1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да

Технобанк,
Оптимальный

1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

По другим вкладам в этой категории процентные ставки стартуют с 0,6% годовых.

Отзывные на полгода

Лучшие условия по отзывным вкладам предлагают в восьми банках. Самая высокая процентная ставка по долларам — 0,75%, по евро — от 0,25% до 0,5%. Ставки не менялись на протяжении более 3 месяцев.

По большинству представленных вкладов есть возможность пополнения, а также производится капитализация процентов. Запрещены пополнения в МТБанке и Paritetbank. В Paritetbank также нет капитализации: проценты по вкладу присоединяются к сумме вклада и выплачиваются в конце срока.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

0,75% в USD (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней; да

МТБанк,
Актуальный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

0,75% в USD (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней; да

МТБанк,
Актуальный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

Paritetbank,
Стабильный доход

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Минимальная ставка на рынке в этом сегменте составляет 0,4% годовых.

Проценты по вкладам, представленным в обзоре, будут облагаться подоходным налогом в 13%. Напомним, что налогом облагаются все вклады в иностранной валюте сроком менее 2 лет.

 
 
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FINANCE.TUT.BY изучил варианты вкладов для тех, кто предпочитает короткие сроки до 6 месяцев и собрал предложения на лучших условиях.
 
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