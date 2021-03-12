Турбо-пушка и экономичный дизель. Первый тест нового поколения Renault Duster

Источник материала: Tut.by

У нового поколения некогда сверхпопулярного и до сих пор неплохо продающегося у нас Renault Duster — более 40 отличий от машины предыдущей генерации. Но лично мне больше всего пришлось по душе одно изменение под капотом. И это не два газовых упора.



Новый Duster — слева на фото

Найди сорок отличий

Все четыре десятка нововведений перечислять нет смысла. Но некоторые вещи упомянуть точно стоит. Глобально это совершенно новый автомобиль, хотя так сразу и не скажешь. Я вот, зайдя в шоу-рум Renault, не сразу обратил внимание на новый Duster. Стоит себе и стоит. А это — он. Гвоздь программы. При этом кузов изменился хоть вроде и незаметно, но значительно. Увеличился наклон лобового стекла, стала выше поясная линия. Поэтому выглядит новый Duster динамичнее. Маркетологи и вовсе говорят — «молодежнее», подчеркивая, что автомобиль должен завоевать новую аудиторию. Шансы есть. А заметили, что передние двери здесь — от Renault Logan? И лобовое стекло — тоже.



Передние двери — от модели Logan, как и лобовое стекло

Сам кузов стал более жестким на кручение, это пойдет в копилку безопасности и управляемости. Что еще важного можно рассмотреть снаружи?





Форсунки стеклоомывателя переместились с капота к нижней кромке лобового стекла. Там же появилось пластиковое «жабо», которое раньше приходилось заказывать как отдельный аксессуар. В задних колесных арках появились локеры, причем они не фетровые, а пластиковые. К ним просто меньше липнет грязь.





Полностью светодиодных передних фар новому Duster не положено. Ограничились дневными ходовыми огнями. А вот задние фонари как раз полностью на диодах.

Габариты автомобиля практически не изменились, но при этом вырос объем багажника на 20 литров — до 468 литров у переднеприводной версии и 428 литров у полноприводной. Под полом багажника — полноразмерная запаска на 16 дюймов. В подполье появился пластиковый органайзер, а в районе спинки заднего сиденья — розетка на 12 В.





Раз уж заговорил о салоне, то идем дальше. Сзади не стало больше места — колесная база практически не изменилась. Но все сиденья обзавелись подогревом и руль с лобовым стеклом тоже. Передние кресла — от Arkana, с регулировкой поясничного упора.





Важное новшество — появление долгожданной регулировки руля по вылету. Впрочем, треугольник «руль-кресло-педали» все равно далек от совершенства, хотя стало заметно удобнее. Замечу еще, что вместо гидроусилителя теперь используется электрический.





Передняя панель. Конечно. Она здесь абсолютно новая. Но только для тех, кто в глаза не видел Arkana. Потому что эти детали практически идентичны. Разве что у Duster есть удобная полочка-ниша над бардачком. Сам перчаточный ящик невелик.

Наконец-то для Renault Duster стал доступен полноценный климат-контроль. Есть также датчики света и дождя.





Вместе с новой передней панелью Duster получил и мультимедийную систему Easy Link сенсорным экраном на 8 дюймов, навигацией, сервисам Android Auto и Apple Car Play. А вместе с большим экраном топовым версиям полагается система кругового обзора. Камера заднего вида обзавелась динамичными траекторными подсказками.

То, что скрыто

Cистема ESP вместе с комплексом электронных помощников есть уже в базовой комплектации. Электроника помогает трогаться на подъеме, спускаться с горы, умеет имитировать блокировки межколесных дифференциалов. К ней я еще вернусь.





Под капотом обновилась, точнее, расширилась гамма моторов. Их аж пять штук. Ну или четыре — сейчас объясню, почему. Базовым мотором для переднеприводного Duster стал 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 114 л.с. В паре с ним идет пятиступенчатая «механика».

Для полноприводных Duster предложили этот же двигатель, но с чуть измененными настройками и конструктивом — другие форсунки, впускной коллектор. Это позволило довести мощность до 117 л.с. Крутящий момент остался тем же — 156 Нм, но пик его смещен ниже, к 4000 об/мин. С этим двигателем стыкуется шестиступенчатая «механика».





Вопреки ожиданиям, под капотом сохранили надежный и тяговитый двухлитровый бензиновый агрегат мощностью 143 л.с. А вот «древнего» 4-дипазонного «автомата» эта версия лишилась. Теперь двухлитровый Duster сочетается только с полным приводом и «механикой». На мой взгляд, это самый подходящий вариант для тех, кто видит в Duster, в первую очередь, внедорожник. Двигатель неохотно раскручивается, зато тяга у него отменная и управлять ей удобно. В отличие от дизельного мотора, который хоть и обладает завидным моментом в 240 Нм, но на низких оборотах «не тянет». Конструктивно дизельный мотор не изменился — 1,5 литра, 109 л.с., изменяемая геометрия турбины. Дизельный мотор тоже совместим только с полным приводом и «механикой».

И — бомба. Новый Duster обзавелся 150-сильным 1,3-литровым TCe, который радует владельцев Arkana динамикой и умеренным расходом топлива. Он доступен только с полным приводом, а в качестве трансмиссии можно выбрать шестиступенчатую «механику» или бесступенчатый вариатор CVT X-Tronic.

Важно: в новом Duster нельзя получить сочетание «передний привод-„автомат“».

Пушка-гонка





В программе презентации нового Duster нашлось время для короткого, но эффективного тест-драйва. Поэтому коротко пробегусь по впечатлениям. Ничего не скажу на счет звукоизоляции или плавности хода — эти параметры на мой субъективный взгляд не изменились. То есть Duster не эталон класса, но крепкий середнячок. Электроусилитель руля добавил легкости в общении с дорогой, управление стало острее, а крутить руль — легче.





Сначала я попробовал дизельный Duster с «механикой». С ним все понятно с первых метров. Чуть неуверенный старт (или я отвык от механических коробок передач?), короткие рывки на первых трех передачах и уже приятный плавный разгон на четвертой и выше. Шумит «дизелек» умеренно, на трассе питается святым духом (можно уложиться в 5−5,5 литра на сотню). На легком бездорожье, когда я заезжал на небольшой подъем в поисках диагонального вывешивания, снова помянул недостаток тяги на низких оборотах.

Слова «Duster» и «динамика» долгое время жили в параллельных вселенных. Но с появлением 150-сильного турбомотора под капотом «пыльника» все изменилось. Теперь он прет. Конечно, не вжимает в спинку кресла, но разгон уверенный и даже задорный. Выехал в полосу разгона на МКАД, и в считанные секунды строился в поток. Ускорения с 80−90 до 110−120 км/ч тоже даются легко, даром что вариатор. Бесступенчатая трансмиссия настроена неплохо. Даже успешно имитирует переключения, как в классическом «автомате».





Конечно, сразу возникает вопрос — а как вообще сочетаются вариатор и бездорожье? Вот ответ — у вариатора предусмотрены внедорожные настройки. Когда полноприводная трансмиссия переводится в режим Lock (блокируется многодисковая муфта), то гидротрансформатор вариатора как раз не блокируется до скорости 45 км/ч. Его пробуксовка снижает нагрузку на детали трансмиссии. Но это не значит, что на турбо-Duster теперь можно вбиться в болото и буксовать до его полного осушения.





Renault Duster в любом случае остался хорошим «проходимцем» — дорожный просвет 210 мм, угол въезда 31 градус, угол съезда 33 градуса. Сюда добавляем все такую же энергоемкую подвеску и получаем то, что и ждем от этого автомобиля.