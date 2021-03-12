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Рейтинг партии Путина рухнул до рекордного за несколько лет минимума

12.03.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Рейтинг партии Путина рухнул до рекордного за несколько лет минимума

  • 12.03.2021, 11:16
Рейтинг партии Путина рухнул до рекордного за несколько лет минимума

Против «партии жуликов и воров» сработало несколько факторов.

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" опустился до минимального значения с 2013 года, свидетельствуют итоги опроса российского "Левада-центра".

Если бы выборы в Госдуму РФ прошли сейчас, свой голос за кандидата от правящей партии отдали бы лишь 27% избирателей, показал февральский опрос социологов, пишут "Открытые медиа".

В апреле 2013 года этот показатель составлял только 24%. После оккупации Крыма рейтинг "Единой России" поднялся до 65%, а в начале 2015 года достиг рекорда – 70%. Но уже в 2016 году эффект от агрессивной политики против Украины сошел на нет: в августе 2016 года за партию власти готовы были голосовать лишь 31% опрошенных "Левада-центром".

"Несмотря на тот факт, что ситуация в стране постепенно улучшается после пандемии и народ ждет, что сейчас станет попроще, рейтинги власти продолжают падать", – отметил заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков.

По его словам, в ближайшее время власти скорее смогут приостановить падение, но не добиться роста доверия к ЕР. На это направлены запоздалые меры по финансовой поддержке населения и инициативы, связанные с изменением пенсионного законодательства. Эти темы могут прозвучать в будущем послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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Против «партии жуликов и воров» сработало несколько факторов.
 
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