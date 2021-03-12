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Пора освобождать наших смелых людей!
Источник материала: Хартия'97
Пора освобождать наших смелых людей!
Пора проснуться, оживиться, набраться смелости и свалить этот режим.
Читатель Telegram-канала
— Мне терзают душу новости об Игоре Лосике.
Моя любимая нация! Пора освобождать наших смелых людей, сидящих за решеткой. Пора проснуться, оживиться, набраться смелости и свалить этот режим.
Вдумайтесь о том, как тяжело находиться светлым людям там, где нету света. Они заплатили за свою любовь к Родине и нам, своими судьбами. Может уже пора ответить им взаимностью? Невозможно все это проглотить просто так, отдать на съедение этим деградирующим личностям.
Боритесь, защищайте — ведь это тоже считается не только смелостью, но и самым элементарным самоуважением.
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Пора проснуться, оживиться, набраться смелости и свалить этот режим.
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