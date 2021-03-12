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Пора освобождать наших смелых людей!

12.03.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пора освобождать наших смелых людей!

  • 12.03.2021, 11:07
Пора освобождать наших смелых людей!
Фото: ТАСС

Пора проснуться, оживиться, набраться смелости и свалить этот режим.

Читатель Telegram-канала «Баста!» отреагировал на последние новости о давлении на белорусских политзаключенных. Он призывает бороться за наших героев:

— Мне терзают душу новости об Игоре Лосике.

Моя любимая нация! Пора освобождать наших смелых людей, сидящих за решеткой. Пора проснуться, оживиться, набраться смелости и свалить этот режим.

Вдумайтесь о том, как тяжело находиться светлым людям там, где нету света. Они заплатили за свою любовь к Родине и нам, своими судьбами. Может уже пора ответить им взаимностью? Невозможно все это проглотить просто так, отдать на съедение этим деградирующим личностям.

Боритесь, защищайте — ведь это тоже считается не только смелостью, но и самым элементарным самоуважением.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Пора проснуться, оживиться, набраться смелости и свалить этот режим.
 
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