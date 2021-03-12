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Адвокат Петрухина рассказала о состоянии его здоровья после после попытки перерезать вены
Источник материала: UDF
Сергей Петрухин. Фото: «Радыё Свабода»
Брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабановасудят в Могилеве. Им грозит до трех лет колонии. Обвиняют блогеров в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также обоих обвиняют в оскорблении представителя власти, а Сергея Петрухина еще и в оскорблении судьи.
11 февраля начался суд. Но Петрухина и Кабанова удалили с заседания — они сами настаивали на этом в знак протеста, после того как судья отклонила все их ходатайства.
Процесс продолжается, но приговора блогеры ждут в могилевской тюрьме. Петрухин, по словам его адвоката Ирины Точкар, проблем с сокамерниками не имел, не нарушал режим, выполнял все требования администрации. Но 25 февраля Сергея неожиданно перевели в другую камеру.
«Я видела Сергея сегодня, 11 марта. По его словам, 25 февраля его перевели в камеру, где был асоциальный контингент. Сергей говорит, один сокамерник якобы не совсем психически здоров, а другой сидел за преступные действия в отношении малолетних. По словам Петрухина, он попросил, чтобы его перевели снова, но ему отказали, — рассказала адвокат. — В отношении Сергея насилия не было, но он опасается провокаций. Как он выразился, «были прецеденты с другими заключенными на этой почве». Подобных провокаций Сергей хотел избежать.
И он вскрыл вены в знак протеста в тот же день — 25 февраля. Сделал это лезвием из бритвы, ему наложили швы.
Сейчас все постепенно заживает. Но Сергей находится в карцере. Конкретно за что он там, я не знаю. Как сам Сергей понимает — за нарушение порядка, предположительно, за вскрытие вен. Пробудет там, говорит, до 17 марта.
В карцере ему лучше, чем в той камере, но это же не санаторий. Условия карцера не позволяют отправить письма, передачи туда не передают».
Трудно представить, что Петрухина, который даже на суде шутил и отпускал ироничные комментарии, доведели до того, чтобы резать вены. Но Ирина Точкар говорит, что настроение у блогера по-прежнему боевое.
«Он и сейчас бодр, очень бодр. Сегодня мы с ним ходатайства писали: Петрухин же не давал показаний в ходе следствия, говорил, что готов будет высказаться на суде. Но его же удалили с заседания до конца процесса.
Поэтому сейчас Петрухин ходатайствует, чтобы его вызвали для дачи показаний. Но судья сегодня сообщила: Петрухин удален до окончания процесса за нарушения, поэтому нет оснований для его доставления в суд и участия в судебном процессе», — говорит адвокат.
В суде завершили оглашение письменных материалов дела, далее ожидаются судебные прения и в скором времени — приговор. Суд продолжится 18 марта.
«Петрухин по прежнему не признает вину, он придерживается позиции, что ничего не совершал уголовного, — говорит Ирина Точкар. — Каким будет приговор — кто его знает? Сергей говорит: надеюсь на лучшее».
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В карцере ему лучше, чем в той камере, но это же не санаторий.
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