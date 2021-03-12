ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Адвокат Петрухина рассказала о состоянии его здоровья после после попытки перерезать вены

12.03.2021 11:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Адвокат Петрухина рассказала о состоянии его здоровья после после попытки перерезать вены
Сергей Петрухин. Фото: «Радыё Свабода»
11 марта стало известно, что политзаключенный Сергей Петрухин вскрыл себе вены в могилевской тюрьме. «Наша Нива» расспросила адвоката Ирину Точкар об этом происшествии.

Брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабановасудят в Могилеве. Им грозит до трех лет колонии. Обвиняют блогеров в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также обоих обвиняют в оскорблении представителя власти, а Сергея Петрухина еще и в оскорблении судьи.

11 февраля начался суд. Но Петрухина и Кабанова удалили с заседания — они сами настаивали на этом в знак протеста, после того как судья отклонила все их ходатайства.

Процесс продолжается, но приговора блогеры ждут в могилевской тюрьме. Петрухин, по словам его адвоката Ирины Точкар, проблем с сокамерниками не имел, не нарушал режим, выполнял все требования администрации. Но 25 февраля Сергея неожиданно перевели в другую камеру.

«Я видела Сергея сегодня, 11 марта. По его словам, 25 февраля его перевели в камеру, где был асоциальный контингент. Сергей говорит, один сокамерник якобы не совсем психически здоров, а другой сидел за преступные действия в отношении малолетних. По словам Петрухина, он попросил, чтобы его перевели снова, но ему отказали, — рассказала адвокат. — В отношении Сергея насилия не было, но он опасается провокаций. Как он выразился, «были прецеденты с другими заключенными на этой почве». Подобных провокаций Сергей хотел избежать.

И он вскрыл вены в знак протеста в тот же день — 25 февраля. Сделал это лезвием из бритвы, ему наложили швы.

Сейчас все постепенно заживает. Но Сергей находится в карцере. Конкретно за что он там, я не знаю. Как сам Сергей понимает — за нарушение порядка, предположительно, за вскрытие вен. Пробудет там, говорит, до 17 марта.

В карцере ему лучше, чем в той камере, но это же не санаторий. Условия карцера не позволяют отправить письма, передачи туда не передают».


Трудно представить, что Петрухина, который даже на суде шутил и отпускал ироничные комментарии, доведели до того, чтобы резать вены. Но Ирина Точкар говорит, что настроение у блогера по-прежнему боевое.

«Он и сейчас бодр, очень бодр. Сегодня мы с ним ходатайства писали: Петрухин же не давал показаний в ходе следствия, говорил, что готов будет высказаться на суде. Но его же удалили с заседания до конца процесса.

Поэтому сейчас Петрухин ходатайствует, чтобы его вызвали для дачи показаний. Но судья сегодня сообщила: Петрухин удален до окончания процесса за нарушения, поэтому нет оснований для его доставления в суд и участия в судебном процессе», — говорит адвокат.


В суде завершили оглашение письменных материалов дела, далее ожидаются судебные прения и в скором времени — приговор. Суд продолжится 18 марта.

«Петрухин по прежнему не признает вину, он придерживается позиции, что ничего не совершал уголовного, — говорит Ирина Точкар. — Каким будет приговор — кто его знает? Сергей говорит: надеюсь на лучшее».
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пора освобождать наших смелых людей!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by