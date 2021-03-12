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Сергей Петрухин. Фото: «Радыё Свабода»

«Я видела Сергея сегодня, 11 марта. По его словам, 25 февраля его перевели в камеру, где был асоциальный контингент. Сергей говорит, один сокамерник якобы не совсем психически здоров, а другой сидел за преступные действия в отношении малолетних. По словам Петрухина, он попросил, чтобы его перевели снова, но ему отказали, — рассказала адвокат. — В отношении Сергея насилия не было, но он опасается провокаций. Как он выразился, «были прецеденты с другими заключенными на этой почве». Подобных провокаций Сергей хотел избежать.



И он вскрыл вены в знак протеста в тот же день — 25 февраля. Сделал это лезвием из бритвы, ему наложили швы.



Сейчас все постепенно заживает. Но Сергей находится в карцере. Конкретно за что он там, я не знаю. Как сам Сергей понимает — за нарушение порядка, предположительно, за вскрытие вен. Пробудет там, говорит, до 17 марта.



В карцере ему лучше, чем в той камере, но это же не санаторий. Условия карцера не позволяют отправить письма, передачи туда не передают».

«Он и сейчас бодр, очень бодр. Сегодня мы с ним ходатайства писали: Петрухин же не давал показаний в ходе следствия, говорил, что готов будет высказаться на суде. Но его же удалили с заседания до конца процесса.



Поэтому сейчас Петрухин ходатайствует, чтобы его вызвали для дачи показаний. Но судья сегодня сообщила: Петрухин удален до окончания процесса за нарушения, поэтому нет оснований для его доставления в суд и участия в судебном процессе», — говорит адвокат.

«Петрухин по прежнему не признает вину, он придерживается позиции, что ничего не совершал уголовного, — говорит Ирина Точкар. — Каким будет приговор — кто его знает? Сергей говорит: надеюсь на лучшее».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адвокат Петрухина рассказала о состоянии его здоровья после после попытки перерезать вены В карцере ему лучше, чем в той камере, но это же не санаторий.