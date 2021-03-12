Источник материала: UDF



Фото из личного архива Константина Каверина

«Ведущий популярного шоу «Утро в большом городе» на радио Unistar, преданный фанат футбола Каверин в сотрудничестве с менеджментом ФК БАТЭ смог найти концептуально новые подходы к организации ведения матчей и развить культуру боления на трибунах нашего стадиона. Вместе с Костей поддержка трибун стала слаженной и яркой… Без ложной скромности он был неотъемлемой частью любого мероприятия клуба!



Но приходит момент, когда нужно двигаться дальше. Мы объявляем, что с сезона-2021 наше сотрудничество с Константином Кавериным прекращается. От лица руководства, менеджмента и команды БАТЭ, от лица всех болельщиков «желто-синих» благодарим Константина за его работу, за преданность клубу и отличные человеческие качества! Желаем крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!» — говорится в сообщении БАТЭ.

«Итак, наши отношения с БАТЭ — всё. Во-первых, это очень больно. Во-вторых, противно. Почему противно? Ну, попробуйте сами сложить два и два.



Это была очень большая часть моей жизни. Может быть, даже слишком большая. И совершенно точно это не было просто работой. Работу ведь поменять можно, да?



Конечно, я не смогу перестать болеть за эту команду. Люблю вас, ребята. Но до чего ж противно, если бы вы только знали!» — написал Каверин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БАТЭ уволил диктора «Борисов-Арены». Ранее тот высказывался о действиях силовиков Позже свое увольнение прокомментировал сам Константин.

Ранее Константин негативно высказывался о действиях силовиков в Беларуси после выборов в августе 2020 года, отмечаетПозже свое увольнение прокомментировал сам Константин: