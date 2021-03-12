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Утром горела «Бумажная фабрика» Гознака
Источник материала: Навiны
ЧП на предприятии случилось накануне утром в Борисове.
Пожар произошел в металлическом навесе для хранения вторсырья на территории УП «Бумажная фабрика» Гознака.
По информации спасателей, в результате пожара уничтожены 80 тонн вторсырья (макулатуры) и поврежден металлический каркас навеса, на территории соседнего с предприятием частного домовладения повреждена деревянная хозяйственная постройки.
В то же время работниками МЧС были спасены 79,5 тонны вторсырья. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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ЧП на предприятии случилось накануне утром в Борисове.
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