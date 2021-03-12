Квартира дня. Трансформер на 16 «квадратов» для жизни и работы

Источник материала: Onliner

Шестнадцать квадратных метров – это мало даже для формата micro-living. В данном случае задача дизайнеров была дополнительно осложнена необходимостью сделать пространство не только для ночевки, но и для работы. Хозяйка студии в центре Парижа планирует проводить в нем большую часть своего дня. На помощь пришла трансформируемая мебель.

Мебель-трансформер — фактически единственный способ разместить необходимый набор удобств на столь ограниченной площади. Тем более что специалисты EDB Studio не могли использовать одну из стен квартиры, занятую двумя большими окнами. Главным функциональным элементом, ядром помещения стал белый кубический объем, занявший значительную часть пространства. В нем спрятано все необходимое.

















В боковом торце находится небольшая кухня, в которой тем не менее имеется все, что нужно: раковина, электрическая плита, холодильник и шкаф. Другую сторону куба заняли две раскладные односпальные кровати, исчезающие днем, и маленький столик для приема пищи. Между кроватями расположена «секретная» дверь, ведущая в ванную комнату с душем и унитазом. Еще один важный элемент прикреплен к стене комнаты. Это большой стол, формирующий «мини-офис».



















