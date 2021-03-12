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Думали, мы забыли? Масленица: готовим блины (по рецептам разных поколений)

12.03.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда-то на Масленицу (и вообще) у всякой хозяйки был свой особый рецепт без «тиктоков». Они передавались и совершенствовались из поколения в поколение. Мы решили узнать, какой рецепт окажется наиболее предпочтительным в Onliner: бабушкин, мамин или современный, он же молодежный. Поэтому ищем дома в кухонных полках книгу рецептов, покупаем ингредиенты и жарим блины.

Для полноценного приготовления блинов на Масленицу по нашим рецептам понадобятся следующие ингредиенты: десяток яиц, кефир, молоко, мука, сахар, соль и сода (та самая, что стоит на кухне всю вашу жизнь). На все это мы потратили около 17 рублей, но некоторые ингредиенты точно найдутся в каждом холодильнике (если вы не студент).

Тесто мы взбивали венчиком, как наши предки.

Думали, мы забыли? Масленица: готовим блины (по рецептам разных поколений)
Блинная сковорода Lamart Olive LT1198
блинная, алюминий, 28 см, стальная с изоляцией ручка
37,90 р.
8 предложений
Набор кухонный Lamart LT3900
ложка/лопатка/половник/шумовка, материал рабочей части - нейлон, материал ручки - дерево, бежевый/серебристый/серый
32,90 р.
3 предложения
Блинная сковорода Tefal Chef C6943802
12 отзывов
блинная, алюминий, покрытие титановое, 25 см, бакелитовая ручка
88,90 р.
1 предложение
Кухонные весы Sencor SKS 4030WH
электронные, настольные с чашей, чаша: 1 л, нагрузка: 5 кг, деление: 1 г, дисплей LCD/с подсветкой, функция довешивания, дополнительно: индикация низкого заряда батареи/индикация перегрузки/объем жидкостей
48,90 р.
9 предложений

Оладушки от бабушки

  • Кефир — 500 миллилитров.
  • Яйцо — 1 штука.
  • Сахар — 2 столовые ложки.
  • Щепотка соли.
  • Мука — 250—300 граммов.
  • Сода — 1 чайная ложка.
Думали, мы забыли? Масленица: готовим блины (по рецептам разных поколений)

Сперва кипятим кефир и выливаем его в миску, туда же добавляем яйцо, сахар, соль и тщательно перемешиваем венчиком. Засыпаем муку, тесто должно стать густым, как сметана. В три приема добавляем соду, каждый раз перемешивая, и отправляем тесто на сковородку.





Кухонные весы Sencor SKS 4030BK
электронные, настольные с чашей, чаша: 1 л, нагрузка: 5 кг, деление: 1 г, дисплей LCD/с подсветкой, функция довешивания, дополнительно: индикация низкого заряда батареи/индикация перегрузки/объем жидкостей
48,90 р.
9 предложений
Кухонные весы Maxwell MW-1451
23 отзыва
электронные, настольные с чашей, чаша: 0.8 л, нагрузка: 5 кг, деление: 1 г, дисплей LED, функция довешивания, дополнительно: индикация низкого заряда батареи/индикация перегрузки/объем жидкостей
–21%31,00 р.
9 предложений

Оладьи легко переворачиваются, они не рвутся и вмещаются сразу по две-три штуки на сковородке. Оладьи — это «бро». Готовить настолько просто, что мы больше переживаем за то, чтоб не сработала пожарная сигнализация в офисе, а не следим за оладушкой. Заполнить тарелку удалось за 5—7 минут, почти за столько же китайская микроволновка сперва разогреет посуду вместо вашего блюда, а затем подпалит его.

Думали, мы забыли? Масленица: готовим блины (по рецептам разных поколений)

Пышные и нежные оладушки лучше всего зайдут с вареньем, желательно от той же бабушки, что и хранила рецепт.

Тонкие блины от мамы

  • Яйца — 2 штуки.
  • Соль — 1 чайная ложка.
  • Мука — 1 стакан.
  • Молоко — 1 стакан.
  • Вода — 1 стакан.
  • Масло растительное — 2 столовые ложки.
Думали, мы забыли? Масленица: готовим блины (по рецептам разных поколений)
Набор тарелок Luminarc Carine 10N2184
1 отзыв
18 предметов для 6 персон, стекло, цвет белый
77,00 р.
4 предложения

Сперва взбиваем два яйца, солим, добавляем стакан (250 миллилитров) кипятка, но работать венчиком не перестаем. Вслед отправляем стакан (250 миллилитров) холодного молока, стакан (250 миллилитров) муки и две столовые ложки растительного масла (чтобы блины не пригорали). 




Набор кухонный Lamart LT3900
ложка/лопатка/половник/шумовка, материал рабочей части - нейлон, материал ручки - дерево, бежевый/серебристый/серый
32,90 р.
3 предложения
Набор кухонный Ikea Фуллэндад 404.359.44
ложка/ложка для спагетти/лопатка/половник/щипцы, материал рабочей части - пластик, материал ручки - пластик, серый
18,39 р.
2 предложения

Первый блин всегда комом? У нас их было пять, то ли теста слишком много, то ли масла мало, ну не получается их перевернуть в целости и сохранности. Это наталкивает на мысль, что в мамином рецепте главное — мама: она и приготовит, и приятного аппетита пожелает, и варенье откроет. Хотя нет, с вареньем мы справимся.

Думали, мы забыли? Масленица: готовим блины (по рецептам разных поколений)

Не отчаиваемся и берем блинницу поменьше, может, просто радиус большой? Но нет, там блин вообще прилип и разорвался на кучу маленьких частей, стал похож на географическую карту Канады, а нам мыть еще одну сковородку. Тонкий блин — «не бро», по крайней мере в наших руках.




Как при испытании космических ракет, мы собрали нужные данные, провели необходимые расчеты, отточили мастерство владения лопаточкой... Короче, перевернули целый блин. Но домашний, в нашем случае офисный, блинчик гораздо пышнее и слаще тех, что делают в парках, там тонкость можно сравнить с листом бумаги. В качестве начинки в самый раз подойдет ветчина и сыр, творог, красная рыба, икра. Ах да, и бабушкино варенье.

Молодежные панкейки

  • Молоко — 250 миллилитров.
  • Яйцо — 1 штука.
  • Сахар — 3 столовые ложки.
  • Масло растительное — 3 столовые ложки.
  • Мука — 170 граммов.
  • Разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка.
  • Соль — 1 чайная ложка.
Думали, мы забыли? Масленица: готовим блины (по рецептам разных поколений)

Именно этот вид блинов чаще других в рекламе заливают моторным маслом. На первый взгляд это те же оладушки, только на продающем новомодном языке маркетологов. Но отличие есть, тут вместо кефира молоко и вместо соды разрыхлитель. Тесто для панкейков не терпит ожидания — ни ночь, ни даже час не пойдут ему на пользу — разрыхлитель начнет вступать в реакцию, как только соприкоснется с влажной средой. Чем больше вы будете ждать после этого, тем меньше у него будет сил поддерживать тесто пушистым и легким.





Блинная сковорода Lamart Olive LT1198
блинная, алюминий, 28 см, стальная с изоляцией ручка
37,90 р.
8 предложений
Блинная сковорода Биол с ровными бортами 24 см
3 отзыва
блинная, чугун, 24 см, алюминиевая ручка
36,00 р.
10 предложений
Блинная сковорода Tefal Chef C6943802
12 отзывов
блинная, алюминий, покрытие титановое, 25 см, бакелитовая ручка
88,90 р.
1 предложение
Все блинные сковородки в Каталоге

Панкейки не дымили и поджаривались равномерно, отливая золотисто-медным цветом. Прежде чем переворачивать, убедитесь в достаточном количестве дырок, которые не исчезают с их поверхности — пузырики, лопаясь, должны оставлять небольшой «кратер».

Думали, мы забыли? Масленица: готовим блины (по рецептам разных поколений)

Наступил самый приятный момент в нашем кулинарном тексте — дегустация. Программисты, журналисты, бухгалтеры, секретари, менеджеры и офис-менеджеры — в общем, все, кто успел добежать до кухни, проголосовали. Победил панкейк, где-то взгрустнула одна бабушка с оладушками, ну а мы напоминаем, что все желающие могут поделиться семейным или особым рецептом в комментариях.

Набор чашек Lamart Vaso LT9026
набор чашек на 2 персоны, для капучино, 190 мл, стекло, цвет: прозрачный
29,90 р.
3 предложения
Набор кружек Lamart Vaso LT9028
набор кружек на 2 персоны, для чая, 300 мл, стекло, цвет: прозрачный
29,90 р.
3 предложения
Набор стаканов DeLonghi DBWALLCAPP
3 отзыва
набор стаканов на 2 персоны, для капучино, 190 мл, стекло, цвет: прозрачный
59,00 р.
3 предложения
Набор тарелок Luminarc Carine 10N2184
1 отзыв
18 предметов для 6 персон, стекло, цвет белый
77,00 р.
4 предложения

 
 
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Когда-то на Масленицу (и вообще) у всякой хозяйки был свой особый рецепт без «тиктоков». Они передавались и совершенствовались из поколения в поколение. Мы решили...
 
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