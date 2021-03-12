Думали, мы забыли? Масленица: готовим блины (по рецептам разных поколений)

Источник материала: Onliner Когда-то на Масленицу (и вообще) у всякой хозяйки был свой особый рецепт без «тиктоков». Они передавались и совершенствовались из поколения в поколение. Мы решили узнать, какой рецепт окажется наиболее предпочтительным в Onliner: бабушкин, мамин или современный, он же молодежный. Поэтому ищем дома в кухонных полках книгу рецептов, покупаем ингредиенты и жарим блины.

Для полноценного приготовления блинов на Масленицу по нашим рецептам понадобятся следующие ингредиенты: десяток яиц, кефир, молоко, мука, сахар, соль и сода (та самая, что стоит на кухне всю вашу жизнь). На все это мы потратили около 17 рублей, но некоторые ингредиенты точно найдутся в каждом холодильнике (если вы не студент).

Тесто мы взбивали венчиком, как наши предки.





Оладушки от бабушки

Кефир — 500 миллилитров.

Яйцо — 1 штука.

Сахар — 2 столовые ложки.

Щепотка соли.

Мука — 250—300 граммов.

Сода — 1 чайная ложка.





Сперва кипятим кефир и выливаем его в миску, туда же добавляем яйцо, сахар, соль и тщательно перемешиваем венчиком. Засыпаем муку, тесто должно стать густым, как сметана. В три приема добавляем соду, каждый раз перемешивая, и отправляем тесто на сковородку.











Оладьи легко переворачиваются, они не рвутся и вмещаются сразу по две-три штуки на сковородке. Оладьи — это «бро». Готовить настолько просто, что мы больше переживаем за то, чтоб не сработала пожарная сигнализация в офисе, а не следим за оладушкой. Заполнить тарелку удалось за 5—7 минут, почти за столько же китайская микроволновка сперва разогреет посуду вместо вашего блюда, а затем подпалит его.





Пышные и нежные оладушки лучше всего зайдут с вареньем, желательно от той же бабушки, что и хранила рецепт.

Тонкие блины от мамы

Яйца — 2 штуки.

Соль — 1 чайная ложка.

Мука — 1 стакан.

Молоко — 1 стакан.

Вода — 1 стакан.

Масло растительное — 2 столовые ложки.





Сперва взбиваем два яйца, солим, добавляем стакан (250 миллилитров) кипятка, но работать венчиком не перестаем. Вслед отправляем стакан (250 миллилитров) холодного молока, стакан (250 миллилитров) муки и две столовые ложки растительного масла (чтобы блины не пригорали).









Первый блин всегда комом? У нас их было пять, то ли теста слишком много, то ли масла мало, ну не получается их перевернуть в целости и сохранности. Это наталкивает на мысль, что в мамином рецепте главное — мама: она и приготовит, и приятного аппетита пожелает, и варенье откроет. Хотя нет, с вареньем мы справимся.





Не отчаиваемся и берем блинницу поменьше, может, просто радиус большой? Но нет, там блин вообще прилип и разорвался на кучу маленьких частей, стал похож на географическую карту Канады, а нам мыть еще одну сковородку. Тонкий блин — «не бро», по крайней мере в наших руках.









Как при испытании космических ракет, мы собрали нужные данные, провели необходимые расчеты, отточили мастерство владения лопаточкой... Короче, перевернули целый блин. Но домашний, в нашем случае офисный, блинчик гораздо пышнее и слаще тех, что делают в парках, там тонкость можно сравнить с листом бумаги. В качестве начинки в самый раз подойдет ветчина и сыр, творог, красная рыба, икра. Ах да, и бабушкино варенье.

Молодежные панкейки

Молоко — 250 миллилитров.

Яйцо — 1 штука.

Сахар — 3 столовые ложки.

Масло растительное — 3 столовые ложки.

Мука — 170 граммов.

Разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка.

Соль — 1 чайная ложка.





Именно этот вид блинов чаще других в рекламе заливают моторным маслом. На первый взгляд это те же оладушки, только на продающем новомодном языке маркетологов. Но отличие есть, тут вместо кефира молоко и вместо соды разрыхлитель. Тесто для панкейков не терпит ожидания — ни ночь, ни даже час не пойдут ему на пользу — разрыхлитель начнет вступать в реакцию, как только соприкоснется с влажной средой. Чем больше вы будете ждать после этого, тем меньше у него будет сил поддерживать тесто пушистым и легким.











Панкейки не дымили и поджаривались равномерно, отливая золотисто-медным цветом. Прежде чем переворачивать, убедитесь в достаточном количестве дырок, которые не исчезают с их поверхности — пузырики, лопаясь, должны оставлять небольшой «кратер».





Наступил самый приятный момент в нашем кулинарном тексте — дегустация. Программисты, журналисты, бухгалтеры, секретари, менеджеры и офис-менеджеры — в общем, все, кто успел добежать до кухни, проголосовали. Победил панкейк, где-то взгрустнула одна бабушка с оладушками, ну а мы напоминаем, что все желающие могут поделиться семейным или особым рецептом в комментариях.