Экспорт ПВТ в прошлом году превысил $2,7 миллиарда. Это рекорд

Источник материала: Onliner

Парк высоких технологий в прошлом году увеличил экспорт, сумма составила 2 миллиарда 735 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Основные потребители IT-продуктов и услуг резидентов ПВТ — США и страны Евросоюза, на их долю приходится порядка 90% всего экспорта. Первая пятерка стран-партнеров выглядит так: США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.

— В 2020 году Парк высоких технологий существенно увеличил экспорт — темп роста составил 125%. В результате объем экспорта ПВТ достиг $2 млрд 735 млн. Общим объем производства составил 7 млрд 400 млн рублей с темпом роста 143%. Это абсолютный рекорд за всю историю Парка, — отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Доля ПВТ в ВВП Беларуси превысила 4%, а в Парке работает 1,5% от всех занятых в экономике страны. Резиденты более чем на треть увеличили налоговые отчисления в бюджет, за прошлый год они составили 418 миллионов рублей (рост на 138%).

За прошлый год появилось более 10 тысяч новых рабочих мест, в ПВТ работает почти 70 тысяч человек. Также за прошлый год Парк прирос на 236 новых резидентов, а в марте нынешнего года — еще на 65. Таким образом, в ПВТ уже 1021 компания.

Объем прямых иностранных инвестиций в прошлом году составил $331,7 миллиона (рост 126%). ПВТ пополнился 23 центрами разработки зарубежных корпораций, и всего их теперь 107.