В Сибири девушка забрала маленькую пантеру из зоопарка домой. Теперь кошка весит более 21 кг

Источник материала: Tut.by

Сибирская девушка по имени Виктория выкупила маленькую черную пантеру Луну у передвижного зоопарка, и с тех пор эти двое не расстаются. С момента появления пантеры в доме у девушки прошло уже 9 месяцев, и за это время миленький котенок превратился в красивого зверя.





Через неделю после рождения Луны мать отказалась ее кормить, что сказалось на здоровье котенка. За помощью в выхаживании малышки обратились к ее нынешней хозяйке Виктории, которая решила выкупить Луну у зоопарка и оставить ее себе, пишет twizz.

Девушка опасалась, что пантеру продадут в место с не самыми лучшими условиями, где ей не будут обеспечивать должный уход. Виктория уже 12 лет занимается выкармливанием и выхаживанием крупных котят, так что в ее руках Луна была в безопасности.





Котенка кормили из бутылочки, а также давали мясной прикорм. Луна быстро привыкла к лотку, не отличаясь в этом от домашних кошек. Но вот когти и зубы у нее оказались побольше, чему ее собратьев, поэтому от них часто страдали руки Виктории.

Вскоре пантера познакомилась с ротвейлером по кличке Венза. Собака отнеслась к Луне как к своему щенку, и эти двое сразу же подружились. Несмотря на свои размеры, Венза старалась быть аккуратной с Луной, хотя при первом знакомстве от нахлынувших чувств чуть не задавила котенка.

Луна вместе в Викторией живут в Сибири, поэтому пантера часто гуляет по заснеженному лесу.





Луне не холодно играть и бегать в снегу — она помесь персидского и дальневосточного леопарда. К зиме она набрала жира и обросла теплой шерстью, поэтому холод для нее не проблема.

В феврале Луне исполнилось 9 месяцев. Из крошки она превратилась в мощную кошку весом в 21 килограмм. Естественно, возникает вопрос о том, что будет с Луной дальше, ведь держать ее в квартире становится всё труднее.





Виктория понимает все сложности содержания дикой кошки у себя в доме, но всё равно ищет варианты, которые позволили бы ей оставить Луну у себя. Девушка признается, что пантера уже стала частью ее сердца, поэтому отдать ее куда-то будет морально сложно.