Вот когда Xiaomi представит новый Poco X3 Pro. Какие ждать характеристики

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу нового смартфона под названием Poco X3 Pro. В Сети появилась «слитая» дата его презентации, а также характеристики. Об этом сообщает Gizchina .





В соцсетях подразделения компании появилось письмо, в котором в том числе говорится о дате анонса Poco X3 Pro — девайс покажут 30 марта.

Известный также предварительные характеристики телефона. Так, он будет базироваться на процессоре от Qualcomm — Snapdragon 860 или 870. Оперативной памяти окажется 6 или 8 ГБ, постоянной — 128 или 256 ГБ. Точная диагональ экрана пока не называется, но понятно, что LCD-панель сможет работать на частоте в 120 Гц. Объем батареи составит 5200 мАч, в активе стоит ожидать и 33-ваттную проводную зарядку. А вот от поддержки 5G-сетей, похоже, откажутся.

Точная цена пока также неизвестна. Но, вероятно, она остановится на отметке не более 300 долларов.