|
Вот когда Xiaomi представит новый Poco X3 Pro. Какие ждать характеристики
Источник материала: Tut.by
Xiaomi готовится к анонсу нового смартфона под названием Poco X3 Pro. В Сети появилась «слитая» дата его презентации, а также характеристики. Об этом сообщает
В
Известный также предварительные характеристики телефона. Так, он будет базироваться на процессоре от Qualcomm — Snapdragon 860 или 870. Оперативной памяти окажется 6 или 8 ГБ, постоянной — 128 или 256 ГБ. Точная диагональ экрана пока не называется, но понятно, что LCD-панель сможет работать на частоте в 120 Гц. Объем батареи составит 5200 мАч, в активе стоит ожидать и 33-ваттную проводную зарядку. А вот от поддержки 5G-сетей, похоже, откажутся.
Точная цена пока также неизвестна. Но, вероятно, она остановится на отметке не более 300 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девайс покажут в конце месяца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)