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Российский прокатчик вырезал секс-сцену из фильма «Супернова» о паре гомосексуалов
Источник материала: Tut.by
В российском прокате вырезали трехминутную секс-сцену из
Фильм рассказывает о паре мужчин, которые живут вместе уже 20 лет. Однажды они уезжают в путешествие по дорогим сердцу местам из прошлого, так как один из них страдает от деменции и начинает забывать свою жизнь. Главные роли в фильме сыграли Колин Фёрт и Стэнли Туччи.
Из российской версии исчез эпизод, в котором пара пытается заняться сексом, но из-за болезни у них не получается.
Стоит отметить, что с «Суперновой» в российском прокате вообще случилось много скандалов. Ориентация главных героев не упоминается в пресс-материалах, рассылаемых прокатчиком. Журналисты «Сноба»
Сам режиссер при этом сказал, что не возражает против такого хода прокатчиков. Он отметил, что для него важнее, чтобы фильм вообще выпустили в российский прокат.
В белорусском прокате вероятней всего фильм показывают тоже без секс-сцены, так как материалы для проката в наши кинозалы поступают от российских коллег. Если вы уже посмотрели фильм и обратили внимание на этот момент, напишите на почту afisha@tutby.com или в
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В российском прокате вырезали трехминутную секс-сцену из британской ЛГБТ-драмы «Супернова», которая сейчас идет в кинотеатрах. Об этом сообщают зрители, которые...
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