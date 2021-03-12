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Российский прокатчик вырезал секс-сцену из фильма «Супернова» о паре гомосексуалов

12.03.2021 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В российском прокате вырезали трехминутную секс-сцену из британской ЛГБТ-драмы «Супернова», которая сейчас идет в кинотеатрах. Об этом сообщают зрители, которые посмотрели оригинальную и локализованные версии фильма.


Фото: кадр из фильма

Фильм рассказывает о паре мужчин, которые живут вместе уже 20 лет. Однажды они уезжают в путешествие по дорогим сердцу местам из прошлого, так как один из них страдает от деменции и начинает забывать свою жизнь. Главные роли в фильме сыграли Колин Фёрт и Стэнли Туччи.

Из российской версии исчез эпизод, в котором пара пытается заняться сексом, но из-за болезни у них не получается.

Стоит отметить, что с «Суперновой» в российском прокате вообще случилось много скандалов. Ориентация главных героев не упоминается в пресс-материалах, рассылаемых прокатчиком. Журналисты «Сноба» рассказали, что их просили убрать из поста про «Супернову» слово «гей», другие кинокритики уточнили, что прокатчики просят обозревателей описывать героев как близких гетеросексуальных друзей. Из-за этого Антон Долин отказался писать рецензию на картину и опубликовал в «Медузе» мнение о самоцензуре в российском прокате.

Сам режиссер при этом сказал, что не возражает против такого хода прокатчиков. Он отметил, что для него важнее, чтобы фильм вообще выпустили в российский прокат.

В белорусском прокате вероятней всего фильм показывают тоже без секс-сцены, так как материалы для проката в наши кинозалы поступают от российских коллег. Если вы уже посмотрели фильм и обратили внимание на этот момент, напишите на почту afisha@tutby.com или в Telegram редакции.

«Супернова»

Когда: уже в кино
Где: «Пионер», «Центральный», Silver Screen ТЦ «Арена-Сити», VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall ​
Сколько: от 6 рублей

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В российском прокате вырезали трехминутную секс-сцену из британской ЛГБТ-драмы «Супернова», которая сейчас идет в кинотеатрах. Об этом сообщают зрители, которые...
 
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