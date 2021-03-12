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Власти Китая намерены оштрафовать Alibaba на рекордную сумму

12.03.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Антимонопольные органы Китая изучают возможность оштрафовать гиганта онлайн-ритейла Alibaba на рекордную в истории страны сумму.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, она превысит $975 млн — именно такой штраф в 2015 году заплатила американская компания Qualcomm, которую власти КНР обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.

По данным газеты, от Alibaba также потребуют отказаться от практики «выбирай одно из двух», в соответствии с которой, по мнению регуляторов, компания ограничивала определенных поставщиков, продававших товары не только на Alibaba, но и на конкурирующих платформах.

Кроме того, регулирующие органы могут потребовать от Alibaba избавиться от некоторых активов, не связанных с ее основным бизнесом в области розничной онлайн-торговли. После того как регуляторы окончательно определятся с мерами, их должно одобрить руководство Китая, передает РБК.

Представители Alibaba и Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) от комментариев отказались.

24 декабря китайские власти начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Регуляторы изучают политику «принудительной эксклюзивности» компании, в частности требование Alibaba к партнерам не работать с ее конкурентами.

Позже WSJ сообщила со ссылкой на источники, что власти Китая решили сократить масштабы технологической и финансовой бизнес-империи основателя Alibaba Group Джека Ма. По их словам, власти рассчитывают «обуздать» бизнесмена, но в то же время сохранить новаторский дух, который способствовал технологическому и экономическому росту Китая.

 
 
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Антимонопольные органы Китая изучают возможность оштрафовать гиганта онлайн-ритейла Alibaba на рекордную в истории страны сумму.
 
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