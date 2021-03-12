Политолог о кадровых перестановках: Лукашенко избавляется от тех, кто был свидетелем его беспомощности









пишет политолог. "Такие частые кадровые перестановки в силовом и номенклатурном аппарате объясняются не отсутствием лояльности и низкой эффективностью (репрессии продолжаются и расширяются), -политолог.





Скорее всего, Лукашенко избавляется от тех, кто в той или иной степени был свидетелем его беспомощности и слабости в период августовских событий. Кто непосредственно наблюдал его истерики и метания, слышал обещания озолотить, если они его спасут, если режим устоит.





Кто наблюдал его падение. Кто в критический момент обладал реальной силой. Может быть, будучи в плену своей слабости, он уверял свое силовое окружение, что уйдет. Как только они стабилизируют ситуацию, он уйдет.





Диктатор не терпит возле себя тех, кому он обязан своим спасением. Ведь они (силовики-чиновники) уже по другому смотрят на Лукашенко, особенно если он обещал уйти или провести конституционную реформу.





Так в любом случае будет казаться тирану. Для них он уже не авторитет (хотя они и сами преступники). Они знают, что его власть не держатся на законе и легитимности, а лишь на их преданности. Они знают, что Лукашенко немощный и голый диктатор, что он их диктатор.





Психологически он чувствует их превосходство, а это не допустимо. Психологически даже Эйсмонт и Качанова над Лукашенко. Поэтому убрали Евсеева и других приближенных.

Как говориться тирания пожирает своих детей. Если бы у Лукашенко была бы возможность, он бы расстрелял всех этих свидетелей, как в свое время Сталин Ягоду и Ежова.





Поэтому будут приходить новые люди, которые своим карьерным ростом и позицией будут обязаны не слабости Лукашенко, а его силе. Которые упорно и непосредственно участвовали в чистках (лейтенанты-опричники)





Поэтому кадровые чистки будут продолжаться, а на лукашенковской вершине будут появляться люди покроя Азаренка, которые не по службе и приказу, а по зову "сердца" служат.





Избавляться будут не только от нелояльных, но и от слишком осведомленных о немощности диктатора", - считает Павел Усов.