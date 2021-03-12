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Байнет - об отчаянном жесте политзаключенных: Сигнал о запредельном давлении

12.03.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры мнений комментируют практически в одно и то же время ставшие достоянием общественности факты о вскрытии вен Игорем Лосиком и Сергеем Петрухиным.

Анна Северинец, известная учительница, писатель: «Я без матаў не магу ўжо ўспрымаць рэчаіснасць. Нашы палітвязні пачалі рэзаць вены ў турмах: сёння Лосік і Пятрухін. Не магу, адчуваю сябе вінаватай. Здаецца, яны перасталі спадзявацца на нас. На сотні тысяч нас».

Анджей Почобут, журналист: «В Грузии поражение Саакашвили припечатали пытки в тюрьмах, а если точнее, их видеозапись, показанная в эфире. Вспомнилось мне это в связи с тем, что сейчас происходит вокруг политзаключенных в Беларуси.

Вскрытие вен Игорем Лосиком и Сергеем Петрухиным – сигнал о запредельном давлении, которому они подвергаются...

Такие истории, если появится соответствующая фактура, могут, вместо того, чтобы окончательно раздавить, наоборот, подстегнуть волну протестов. Видимо, в силовом блоке популярностью пользуется другая точка зрения».

Джэймі Флай, прэзыдэнт Радыё Свабодная Эўропа/Радыё Свабода: «Мы ўсе ў Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода глыбока засмучаныя новымі абвінавачаннямі супраць Ігара і пагаршэннем яго стану здароўя. Журналістыка не зьяўляецца злачынствам, і Ігар занадта доўга знаходзіцца пад арыштам. Нельга такім чынам катаваць Ігара і яго сям’ю. Я заклікаю Аляксандра Лукашэнку неадкладна вызваліць Ігара, каб ён мог узьяднацца з жонкай і дачкой».
 
 
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Лидеры мнений комментируют практически в одно и то же время ставшие достоянием общественности факты о вскрытии вен Игорем Лосиком и Сергеем Петрухиным.
 
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