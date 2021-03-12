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На Ленина Peugeot вылетел с дороги и врезался в столб - пострадал водитель

12.03.2021 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске легковушка врезалась в столб, пострадал водитель. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото читателя TUT.BY

По предварительной информации, утром 12 марта водитель Peugeot двигался по улице Ленина со стороны улицы Ульяновской в направлении улицы Смоленской, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.


В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина не справился с управлением и выехал за пределы дороги.
 
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