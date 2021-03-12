На Ленина Peugeot вылетел с дороги и врезался в столб - пострадал водитель

Источник материала: Tut.by

В Минске легковушка врезалась в столб, пострадал водитель. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото читателя TUT.BY

По предварительной информации, утром 12 марта водитель Peugeot двигался по улице Ленина со стороны улицы Ульяновской в направлении улицы Смоленской, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в столб.





В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

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