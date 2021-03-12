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Белоруска придумала, как поддержать уставших мам: «Поныть, поговорить и полюбить себя»

12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Активистка и молодая мама Карина Малиновская организовала инициативу «Как ты, мам» – безопасное пространство для женщин, где они могут рассказать о чувствах и найти способ позаботиться о себе.

Белоруска придумала, как поддержать уставших мам: «Поныть, поговорить и полюбить себя»

Фото из архива героини

«Как ты, мам» – это группы психологической поддержки женщин, на которых мамы делятся переживаниями, тревогами и радостями, а психолог курирует процесс, следит за тем, чтобы атмосфера оставалась доброжелательной. Проект стартовал с трех групп, все они пока работают онлайн.

– Мне хотелось создать безопасное пространство для уставших мам, место, где можно открыто поговорить о том, что наболело. Другими словами, ныть и плакать, – делится задумкой Карина. – В этом меня поддержали три психолога, все они мамы и не понаслышке знают о тревогах этого периода жизни. Уже сегодня понятно, что моя идея востребована: в группах больше нет мест. В марте мы хотим открыть офлайн-группу, и в ней тоже забронированы все места.

Этот проект, по задумке, позволит женщинам лучше понять себя и свои потребности, полюбить и принять себя вне зависимости от существующих стереотипов об идеальном материнстве.

– Еще один огромный пласт проблем связан с представлениями о том, что мамы в декрете сидят и ничего не делают, – рассуждает активистка. – Однако женщина в декрете нередко совмещает в себе сразу несколько функций: присматривает не только за ребенком, но и за домом, готовит еду, занимается организацией досуга всей семьи. То есть выполняет большой объем невидимого неоплачиваемого труда, что закономерно может вести к усталости, нервным срывам и даже депрессии.

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Активистка и молодая мама Карина Малиновская организовала инициативу «Как ты, мам» – безопасное пространство для женщин, где они могут рассказать о чувствах и...
 
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