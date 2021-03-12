BYPOL выпустил сюжеты о спецподготовке силовиков: «Руки на руль! Выход! На землю!»

Источник материала: Салiдарнасць

Наглядно – о том, как проходят тактические занятия ГУБОПиК.





Инициатива BYPOL запустила серию видеопубликаций о специальной подготовке белорусских силовиков – в частности, сотрудников центрального аппарата ГУБОПиК.

Первый выпуск, уже опубликованный на YouTube, рассказывает о тактических занятиях сотрудников ГУБОПиК «по производству задержания лица в автомобиле».

В семиминутном видео инструкторы демонстрируют на примере синих «жигулей», как задержать и вывести из автомобиля человека, находящегося за рулем, и пассажира в соседнем с водительским кресле.

Сотрудникам правоохранительных органов никто не говорит об обязанности представиться, зато слышны крики: «Руки на руль! Выход! На землю!».

Далее сотрудники отрабатывают задержание с применением оружия. Один из участников занятий направляет пистолет в сторону водителя через лобовое стекло и командует «Всем оставаться на месте!». Остальные в это время уже отработанными движениями извлекают из автомобиля водителя и пассажира. Тут впервые инструктор напоминает: «Проговаривайте: «Милиция! Руки положил на капот, ноги шире, руки за спину».





Следующий пункт – задержание группой милиционеров, которые раз за разом подъезжают к подозреваемым с разных сторон на собственном автомобиле. Впрочем, серебристый «фольксваген» не обозначен как спецтранспорт милиции. Сотрудники также без формы, лишь на одном человеке куртка с надписью «ГУБОПиК». Зато предупреждение: «Милиция, не двигаться, из машины!» – теперь звучит заранее, до того, как люди в штатском рвут на себя дверцы автомобиля.

«Чтоб не «ломали» друг друга, подыгрывайте. Говорите, «все-все, иду, что делать». Тем самым ты показываешь, что выполняешь», – звучит голос инструктора за кадром. Но предупреждение запоздало, и один из «задерживающих», резко дернувшись, получает травму колена. Хотя и после этого некоторые участники занятий, вошедшие в раж «задержания», советуют остальным: «Надо было пожестче».

– Запечатленные на видео слаженность действий и уровень практических навыков сотрудников указанного подразделения наглядно подтверждают известную народную мудрость: «Не так страшен черт, как его малюют!» – прокомментировали ролик в BYPOL.

Выложенную в сети видеозапись интернет-пользователи уже просмотрели более 4000 раз.