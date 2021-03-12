Лукашенко избавляется от силовиков: не хочет быть обязанным тем, кто увидел его слабость

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«Нужно учитывать патологический страх Лукашенко перед своим окружением»

«Так руководителем МЧС стал Вадим Синявский – представитель МВД. Это сделано для того, чтобы усилить контроль за структурой и применять МЧС в качестве дополнительного репрессивного средства», – сказал Усов.

«Не думаю, что увольнение Носкевича связано с нелояльности этой структуры. СК за эти полгода проводил достаточную активность по выявлению и возбуждении уголовных дел в отношении политических оппонентов. Возможно, Лукашенко считает, что новые руководители будут более усердны в политических репрессиях и преследованиях. Регулярные кадровые перестановки также могут говорить о том, что Лукашенко подозревает внутренний саботаж, пытается избежать паралича системы», – считает Усов.

«Нужно учитывать психологию диктатора, патологический страх Лукашенко перед своим окружением. Нельзя забывать, что силовики, которых он меняет, были свидетелями его слабости и беспомощности. Скорее всего, они были на закрытых совещаниях, где Лукашенко давал эмоциональные указания о чрезмерном применении силы. Они помнят, как он бегал с автоматом и кричал на улице. Для Лукашенко это может нести угрозу. Он старается поскорее избавиться от тех людей, которые были свидетелями его слабости. Не хочет, чтобы они просто своим видом напоминали ему об этом и том, что он обязан им», – полагает Усов.

«При этой власти виновных привлекать к ответственности не будут»







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«До образования Следственного комитета следствие в основном концентрировалось в МВД, прокуратуре и КГБ. С созданием СК следствие забрали из этих органов. СК находится в прямом подчинении президенту. Поэтому неудивительно, что нет возбужденных дел по заявлениям граждан в отношении силовиков», – сказал Гриб.

«Возможны несколько вариантов. Не исключено, что постепенно следствие могут вернуть в прежние структуры. А может быть, просто решили поставить во главе СК более надежного человека, такого как генпрокурор Швед. Лукашенко или меняет людей на еще более лояльных, или хочет освободиться от тех, кто были сильно замазан в нарушении законности летом-осенью прошлого года, от тех, к кому много вопросов, в том числе, за границей», – полагает Гриб.

«Время проходит, а дела должны возбуждаться своевременно. А не возбуждаются они потому, что силовикам дали гарантии: применяйте любые жесткие меры, отвечать вам не придется. Кроме того, это тысячи уголовных дел и при расследовании возникнут вопросы: а кто же отдавал приказы, а кто за этим стоит? При этой власти виновных привлекать к ответственности не будут. Но после смены власти все дела обязательно будут расследованы», – уверен Гриб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко избавляется от силовиков: не хочет быть обязанным тем, кто увидел его слабость «Нужно учитывать патологический страх Лукашенко перед своим окружением...»

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