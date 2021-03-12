Эксперт: никаких изменений в структуре экспорта не происходит, все базируется на сырьевых ресурсах

Рост внешнеторгового оборота товаров в январе связан с низкой прошлогодней базой, в дальнейшем будет стагнация.





Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя данные статистики.

Как сообщалось, внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси, по предварительным данным Национального банка, в январе 2021 года вырос на 11% к январю 2020-го и составил 5 млрд 688,8 тыс. долларов. Экспорт товаров и услуг вырос на 13,5% до 3 млрд 57,1 млн долларов, импорт — на 8,2% до 2 млрд 631,7 млн долларов. Внешнеторговый оборот товаров за первый месяц текущего года вырос на 15,1% до 4 млрд 634,2 млн долларов. Экспорт товаров увеличился на 19,4% и составил 2 млрд 367,2 млн долларов, импорт — на 10,9% до 2 млрд 267 млн долларов.

Как заметил Романчук, белорусская внешняя торговля в основном зависит от экспорта нефтепродуктов, в январе прошлого года «был тотальный провал по этой статье, когда не было договоренностей по поставкам нефти из России».

Кроме того, и цены были меньше. «В этом году цены на нефтепродукты и калийные удобрения подросли, поэтому и цифры экспорта выросли. Но никаких изменений в структуре экспорта не происходит, все базируется на сырьевых ресурсах. Позитивных новостей, что белорусская экономика нащупала драйверы роста, на основании роста экспорта в первом месяце нет и не будет», — сказал эксперт.

По его мнению, в дальнейшем будет стагнация внешней торговли. «Все зависит от того, как сработают пять-шесть товарных позиций, на которые не влияет экономическая политика: нефтепродукты, нефть, калийные удобрения, химические товары, металлы и т.п. Будет хорошая конъюнктура, цены стабильно будут расти, тогда экспорт будет больше, чем в прошлом году. Рост может составить не более 10%», — прогнозирует исполнительный директор центра «Стратегия».