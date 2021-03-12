Мы закрываем контакты продавцов в Каталоге и улучшаем сервис. Это как так?

Источник материала: Onliner

В Каталоге Onliner 1500 магазинов и более миллиона товаров. Любой товар любого продавца вы можете купить в пару кликов через корзину Onliner, не связываясь с ним через контакты. В 2021 году мы вовсе отключаем кнопку «Контакты». Как вы могли заметить, в некоторых разделах ее уже нет. Мы поэтапно оставляем возможность сделать заказ только через корзину, как это сейчас происходит во всех крупнейших маркетплейсах мира. Рассказываем подробно, зачем мы это делаем.

Каталог Onliner начнет оформлять заказы только через корзину. Почему так лучше?

100-процентный контроль качества сервиса

У нас появится возможность контролировать качество работы на всех этапах заказа: актуальность предложения, наличие, доставка, сроки. По заказам через корзину служба поддержки получит полную информацию и сможет помочь урегулировать любые спорные ситуации. А пользователь сможет воспользоваться правом оставить отзыв о продавце, помочь улучшить его работу и облегчить выбор другим покупателям.

Решение проблемы наличия

Итак, мы будем видеть и, следовательно, считать все заказы, оформленные через корзину. Это позволит нам постепенно отменить для магазинов абонентскую плату за размещение и ввести оплату, зависящую от количества поступивших заказов. Как же это связано с наличием товаров?

Некоторым нашим пользователям знакома ситуация: заказал товар, магазин подтвердил, а через несколько дней продавец перезванивает и говорит, что не сможет доставить. Переход на оформление заказов только через корзину и оплата заказа помогут решить проблему. Теперь размещение «воздуха» (тех товаров, которые магазин не может доставить) станет невыгодно. Ассортимент будет контролироваться тщательнее. Процент успешных заказов вырастет, покупатель останется доволен, а конкуренция между магазинами будет честной.

Мы сможем составить рейтинг успешности доставки заказов по каждому продавцу Каталога, и пользователь получит еще одну метрику для умного выбора.





Бонусы, призы, рассрочка

Оформляя заказ через корзину, вы получаете возможность оплатить покупку через Onliner Pay. Это удобная онлайн-оплата по принципу безопасной сделки. Деньги с вашей карты в пользу продавца списываются только после того, как товар был доставлен. До этого момента они «замораживаются» на счету и в случае отмены заказа возвращаются мгновенно. Каждый четвертый заказ в Корзине проходит через Onliner Pay и открывает покупателям доступ к участию в рекламных играх и получению возврата с каждой покупки по карте «Onliner Клевер». А на подходе у нас еще несколько революционных изменений, которые дадут больше супервозможностей клиентам Каталога.

Сейчас через Onliner Pay в Каталоге работает оплата картами «Халва» с рассрочкой до 6 месяцев. Еще вы можете оформить карту «Onliner Клевер» и постоянно получать возврат 5% на новые покупки за заказы через Onliner Pay.

Не забывайте, что мы постоянно проводим рекламные игры и акции, в которых участвуют заказы, оформленные через Корзину. То есть вы получаете возможность выигрывать ценные призы, просто делая запланированные покупки.

О всех возможностях покупателя в Каталоге мы, кстати, недавно рассказывали в подробном гайде .

Итак, мы считаем, что изменения в Каталоге должны сделать ваш опыт как покупателя лучше. Давайте теперь обсудим вопросы, которые у вас могут возникнуть в связи с исчезновением контактов.

Связаться с магазином теперь станет невозможно?

Контакты продавца будут доступны после оформления заказа в профиле. Вы сможете связаться с продавцом, если, например, захотите изменить адрес или перенести дату доставки.

Как выбрать товар? Что делать, если мне нужна консультация?

Задачи продавца-консультанта не всегда совпадает с вашими желаниями. В погоне за «продажами» вам могут навязать не самое оптимальное решение. У нас же вы можете воспользоваться удобной системой фильтров, а также механизмом сравнения понравившихся вам товаров самостоятельно и не спеша. Все предложения указаны в одном месте, вам больше не нужно ездить по магазинам и сравнивать цены. Не хватает важных характеристик? Пишите на catalog@onliner.by, мы рассмотрим возможность оперативно сделать раздел еще лучше. Кроме того, следите за нашими подборками и гайдами по выбору и лучшими акциями. Вся информация на сайте и в канале Каталога Onliner в Telegram.

Довольный покупатель — это прекрасно. А как насчет магазинов?

Продавцы также останутся в выигрыше. Оплата будет производиться за результат, определенный процент от суммы заказы, без абонентской платы. Это позволит гораздо свободнее чувствовать себя небольшим магазинам в начале, с самых первых дней работы. Помимо этого, любой продавец сможет подключить новую для себя категорию и попробовать продавать что-то еще, без привязки к стоимости раздела, как это было раньше. Есть прибыль — есть оплата размещения, прибыль меньше — стоимость уменьшается пропорционально. Благодаря такой системе мы открыты к предложениям по созданию новых товарных категорий: например, канцтовары, мебель, хозтовары и т. д. Уверены, что это привлечет больше продавцов в Каталог Onliner и покупки для пользователей станут еще комфортнее.

Остались вопросы? Пишите в комментариях, мы все читаем и оперативно отвечаем. Успешных вам заказов!