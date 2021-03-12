Dacia назвала стоимость самого доступного электрокара в Европе

Источник материала: Onliner

В 2021 году наблюдается тренд на выпуск относительно доступных электромобилей. Компания Renault переплюнула всех — в ЕС через неделю начнутся продажи самого доступного EV в регионе. Конечно же, речь идет о ранее анонсированном Dacia Spring Electric. Этот автомобиль стоит от 12 403 евро.





Клиентам предложат лишь две версии модели — Comfort и Comfort Plus. За 12,4 тысячи евро вы получите мультимедийную систему с экраном 3,5 дюйма, кондиционер, две подушки безопасности, систему автоматического торможения (она обязательна для всех машин в ЕС), полный электропакет. В общем-то, жить можно.





Dacia Spring Electric — это не новая модель. В Китае она продается уже два года под названием Renault City K-ZE. Несколько экземпляров K-ZE уже катаются по Беларуси. Габаритная длина автомобиля — всего 3734 мм. Ширина — 1770 мм, высота — 1516 мм. Размер колесной базы — 2423 мм.





В движение электрическую Dacia приводит 45-сильный электромоторчик. Емкость батареи — 26,8 кВт·ч. Производитель обещает, что в городском режиме (а за городом машине делать нечего) запас хода составит от 225 до 295 км. Максимальная скорость — 125 км/ч.



