ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Dacia назвала стоимость самого доступного электрокара в Европе

12.03.2021 12:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В 2021 году наблюдается тренд на выпуск относительно доступных электромобилей. Компания Renault переплюнула всех — в ЕС через неделю начнутся продажи самого доступного EV в регионе. Конечно же, речь идет о ранее анонсированном Dacia Spring Electric. Этот автомобиль стоит от 12 403 евро.

Dacia назвала стоимость самого доступного электрокара в Европе

Клиентам предложат лишь две версии модели — Comfort и Comfort Plus. За 12,4 тысячи евро вы получите мультимедийную систему с экраном 3,5 дюйма, кондиционер, две подушки безопасности, систему автоматического торможения (она обязательна для всех машин в ЕС), полный электропакет. В общем-то, жить можно.

Dacia назвала стоимость самого доступного электрокара в Европе

Dacia Spring Electric — это не новая модель. В Китае она продается уже два года под названием Renault City K-ZE. Несколько экземпляров K-ZE уже катаются по Беларуси. Габаритная длина автомобиля — всего 3734 мм. Ширина — 1770 мм, высота — 1516 мм. Размер колесной базы — 2423 мм.

Dacia назвала стоимость самого доступного электрокара в Европе

В движение электрическую Dacia приводит 45-сильный электромоторчик. Емкость батареи — 26,8 кВт·ч. Производитель обещает, что в городском режиме (а за городом машине делать нечего) запас хода составит от 225 до 295 км. Максимальная скорость — 125 км/ч.

Dacia назвала стоимость самого доступного электрокара в Европе
Dacia Dokker I, 2015 г.в., 176 000 км
синий, универсал, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
24 635 р.
9500$ / 7952€
Dacia Duster I, 2011 г.в., 165 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
16 467 р.
6350$ / 5315€
Dacia Logan I Рестайлинг, 2008 г.в., 212 257 км
серебристый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
11 926 р.
4599$ / 3850€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2021 году наблюдается тренд на выпуск относительно доступных электромобилей. Компания Renault переплюнула всех — в ЕС через неделю начнутся продажи самого...
 
Новости дня
Новости разные
 
BYPOL выпустил сюжеты о спецподготовке силовиков: «Руки на руль! Выход! На землю!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by