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Нацбанк Беларуси сохранил отрицательную ставку рефинансирования

12.03.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси по понятным причинам не рискнул хотя бы символически повысить ставку рефинансирования, сохранив ее на текущем уровне.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам заседания правления НБ РБ.

«…ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне», - говорится в сообщении регулятора.

 
 
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Нацбанк Беларуси по понятным причинам не рискнул хотя бы символически повысить ставку рефинансирования, сохранив ее на текущем уровне.
 
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