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Нацбанк Беларуси сохранил отрицательную ставку рефинансирования
Источник материала: АФН
Нацбанк Беларуси по понятным причинам не рискнул хотя бы символически повысить ставку рефинансирования, сохранив ее на текущем уровне.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам заседания правления НБ РБ.
«…ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне», - говорится в сообщении регулятора.
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Нацбанк Беларуси по понятным причинам не рискнул хотя бы символически повысить ставку рефинансирования, сохранив ее на текущем уровне.
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