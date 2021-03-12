Нацбанк Беларуси сохранил отрицательную ставку рефинансирования

Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси по понятным причинам не рискнул хотя бы символически повысить ставку рефинансирования, сохранив ее на текущем уровне.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам заседания правления НБ РБ.

«…ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне», - говорится в сообщении регулятора.