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Производство вакцины «Спутник V» завязло в союзной дружбе

12.03.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Производство российской вакцины «Спутник V» в Беларуси откладывается по причинам, которые белорусские власти не хотят называть, делая при этом вид, что ничего не случилось.

Тем не менее на этой неделе Лукашенко отказался от поездки на «Белмедпрепараты», отправив на предприятие премьера Головченко. Визит на «Белмедпрепараты» планировался ради показушного запуска производства российской вакцины, однако запускать оказалось нечего.

Сегодня Лукашенко косвенно подтвердил, что поменял планы. Общаясь с работниками Молодечненской районной больницы, он сказал, что производство в Беларуси российской вакцины начнется до конца марта. Ранее, планировалось с апреля уж начать повсеместную вакцинацию «простого» населения.

А еще он сказал, что уже со второго полугодия Беларусь начнет выпускать свою вакцину, что означает, что с конца марта никакого производства не будет.

Возможную проблему в вакцинных отношениях двух союзников по СГ называет телеграм-канал «Ник и Майк», утверждая, вопреки сочинским договоренностям Россия до сих пор не передала в Беларусь технологию производства вакцины.

«Все производство заключается в том, что на белорусских предприятиях смешивают два компонента, которые доставляются из России, и разливают. Поставок давно не было. И, соответственно, никакой вакцины сейчас не производится», - пишет телеграм-канал.

Отсутствие поставок Ник и Майк объясняют возможной новой тактикой Путина, которая сводится к тому, чтобы не выполнять свои общения до тех пор, пока Лукашенко не выполнит свои. Либо в России допускают, что, начав у себя смешивание вакцины, Лукашенко вместо вакцинации предавшего его населения начнет контрабандные поставки вакцины в третьи страны.

Будет дополнено позже цитатами Лукашенко

 
 
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Производство российской вакцины «Спутник V» в Беларуси откладывается по причинам, которые белорусские власти не хотят называть, делая при этом вид, что ничего не...
 
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