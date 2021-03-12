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Азаренко снялась ещё с одного турнира
Источник материала: Партизан
Виктория Азаренко снялась с турнира в Монтеррее (США), который стартует на следующей неделе. Её заменила итальянка Жасмин Паолини.
Ранее белорусская теннисистка из-за травмы спины снялась с турниров в Дохе (там она не смогла сыграть полуфинальный поединок) и ОАЭ.
В рейтинге WTA Виктория Азаренко занимает 14-е место.
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Виктория Азаренко снялась с турнира в Монтеррее (США), который стартует на следующей неделе. Её заменила итальянка Жасмин Паолини.
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