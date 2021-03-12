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В Сморгонском районе Volkswagen слетел со склона - водитель в реанимации

12.03.2021 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сморгонском районе автомобиль слетел со склона, серьезно пострадал водитель. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 11 марта, около 17.40, на трассе Молодечно — Сморгонь. Установлено, что 62-летний водитель Volkswagen Sharan вблизи деревни Ореховка не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль перевернулся.


В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

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Авария произошла 12 марта, около 17.40, на трассе Молодечно - Сморгонь.
 
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