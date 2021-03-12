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В Сморгонском районе Volkswagen слетел со склона - водитель в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Сморгонском районе автомобиль слетел со склона, серьезно пострадал водитель. Об этом
Авария произошла 11 марта, около 17.40, на трассе Молодечно — Сморгонь. Установлено, что 62-летний водитель Volkswagen Sharan вблизи деревни Ореховка не справился с управлением и съехал в левый кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.
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Авария произошла 12 марта, около 17.40, на трассе Молодечно - Сморгонь.
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