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В Китае замужняя женщина случайно узнала, что она мужчина

12.03.2021 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25-летняя замужняя китаянка пришла на медицинский осмотр из-за вывихнутой лодыжки и случайно обнаружила, что биологически она родилась мужчиной. Об этом сообщает Global Times.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Louis Reed / Unsplash

Жительница одной из восточных провинций Китая 25 лет прожила как женщина и в прошлом году вышла замуж. Однако у нее так и не начались месячные, и ей не удалось забеременеть после замужества.

Недавно она вывихнула лодыжку, и серия обследований в больнице показала, что у нее нет матки или яичников, а есть только недоразвитые женские половые органы. Однако у нее есть мужская Y-хромосома, то есть Пинпин генетически является мужчиной.

Кроме того, ее врач не смог найти и скрытые тестикулы в ее теле — возможно, они «деградировали».

После тщательного обследования у Пинпин было диагностировано врожденное заболевание, которое могло быть результатом смешанного брака между ее родителями, которые являются родственниками.

Врач посоветовал Пинпин проконсультироваться со специалистами по психическому здоровью, чтобы определить направление ее дальнейшей жизни.

 
 
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Жительница одной из восточных провинций Китая 25 лет прожила как женщина и в прошлом году вышла замуж.
 
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