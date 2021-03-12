Источник материала: Хартия'97

СМИ: История шпионажа за Навальным обернется концом российской пропаганды в Германии 12.03.2021, 12:07

1,492

Алексей Навальный

Саморазоблачение экс-журналиста RT даст мощный эффект.

На днях случился новый скандал с участием роспропаганды. На этот раз — в Германии. Чем это обернется в России, рассказывает «Международный курьер» .

9 марта в крупнейшей немецкой газете BILD было опубликовано журналистское расследование о том, как «российские государственные СМИ в Германии, которые ранее «были известны только своей антизападной пропагандой», «участвуют в шпионской деятельности на немецкой земле». В нем идет речь о том, что «режим Владимира Путина шпионил за своим врагом номер один Алексеем Навальным и двумя его сотрудниками в Берлине» и «для этого руководство России использовало российскую зарубежную телекомпанию RT DE». Один из немецких журналистов, который участвовал в этой «спецоперации», уволился и рассказал миру, как русские занимаются не только пропагандой, но и шпионажем.

Речь идет о немецком журналисте Даниэле Ланге. Он сотрудничал с RT c 2016 года и снял для телеканала порядка двух десятков документальных сюжетов, однако официально начал работать в компании с 2019 года, и уволился 8 марта 2021 года. Напомним, де-юре RT (ранее Russia Today, с англ. яз. — «Россия сегодня») является российской международной многоязычной сетью информационных телеканалов, которая финансируется правительством России, де-факто — главным рупором роспропаганды за границей. «Пороховая бочка Европы: тест RT о Балканах», «Четкий сигнал Вашингтона: почему Джо Байден до сих пор не поговорил с Владимиром Зеленским», «„Женщине есть место в армии“: командир дивизиона реактивной артиллерии ДНР — о романтике и войне» — чего только стоят заголовки статей этой сетки, которой руководит Симоньян (та самая, которая в январе поехала в ОРДЛО и, выступая на форуме «Русский Донбасс», заявила: «Россия-матушка, забери Донбасс домой»).

Итак, Ланге рассказал, что 23 августа 2020 года (на следующий день после прибытия Алексея Навального в Германию) его добавили в секретный чат в Telegram под названием «N Berlin» (затем переименованный в Berlin Special). В нем состояло еще несколько лиц из числа руководства RT DE. Журналисту поручили собрать информацию о российском политике. Сначала тот подумал, что будет снимать документальный фильм или писать статью о Навальном в Берлине. Но ему сказали, что это «особый заказ», «чистое расследование», от него не ждут «журналистских результатов», информация якобы необходима «для оказания консультационных услуг».

Сначала Ланге поручили фотографировать военных, которых он увидит у клиники Бундесвера. На справедливое замечание журналиста о том, что это запрещено законом, в RT DE заявили, что им нужны фотографии как можно большего количества солдат. Когда стало известно, что Алексей Навальный все-таки находится в «Шарите», журналиста попросили проникнуть в клинику, к примеру, под видом пациента или друга семьи. Ему поручили проверить, как далеко он сможет зайти в здании, сколько «контрольно-пропускных пунктов» пересечь, оставаясь незамеченным, и как близко подойти к палате, где находится политик.

Как признался Ланге: «Я все больше и больше осознавал, что „противниками“ в этом деле были не другие журналисты, а полиция и солдаты, охраняющие объект, слабые места которых я должен найти. Когда я это осознал, я почувствовал себя очень жалким». Чтобы положить этому конец, он привлек к себе максимальное внимание. Даниэля Ланге, а также его коллегу, который вместе с ним выполнял задание, проверили сотрудники правоохранительных органов, и записали их личные данные. После того, как стало известно, что они журналисты RT DE, их отозвали с задания.

Через месяц, 19 сентября, Даниэль Ланге получил новое задание от руководства — найти соратников Алексея Навального в Берлине: Марию Певчих и Александра Волкова. И опять немецкий журналист должен был действовать на свой страх и риск, никто не должен был узнать, что он работает на RT DE. «Мне казалось, что я за чем-то шпионю, и как будто кто-то использовал меня как агента, — признался BILD журналист. Я не знаю, был ли это шпионаж, но в каком-то смысле я чувствовал себя агентом. Если вы пройдетесь и проверите все факторы, то есть иностранное правительство, государственное финансирование, людей, которым я отчитываюсь, то другого объяснения не будет».

В этой всей истории важно то, как болезненно отреагировала Россия на расследование (не зря в народе говорят, что «на воре и шапка горит»). Не успели «высохнуть чернила», как руководитель RT DE Динара Токтосунова заявила: «Мы бы хотели пояснить читателям, которые не знают немецкого: статья Bild вовсе не о том, как RT DE отправил невероятно талантливого немецкого расследователя следить за Навальным по поручению российских спецслужб. На русский она переводится так: «Посредственный журналист Даниэль Ланге не смог раздобыть хоть мало-мальски эксклюзивный материал по следам ФБК в Германии и решил слить переписку из чата, где его просят делать свою работу».

В кулуарах полилось: «Bild — это помойная пресса», «так называемое расследование, которое выдал Bild, — это идущая по нарастающей масштабная и беспрецедентная операция с целью очернить и оклеветать RT», «начало телевещания RT Deutsch в Германии означает полное фиаско помоек типа Bild и прочих, чья аудитория неизбежно перетечет к RT» и тому подобное. А в RT заявили, что RT DE готовит иск против газеты Bild «после абсурдных обвинений в шпионаже».

Досталось в этой истории и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Ее обвинили в том, что она еще в марте 2015 года «публично обещала защищать свободу слова в России». Однако, как считают россияне, «к 2021 году даже в Германии у нее с этим серьезные проблемы».

Но это не со свободой слова в Германии проблемы, а с роспропагандой. Даже терпеливые немцы, которые шестой год подряд пытаются спасти умирающий «Северный поток-2», от нее порядком устали, и этот скандал станет началом конца.

Показательно, что ранее RT DE и Ruptly получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank, и ни один другой европейский банк не согласился их обслуживать. Так что придется роспропаганде работать в Германии на голом энтузиазме, пока ее не прикроют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .