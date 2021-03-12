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«Подделывают несуществующие деньги»
Источник материала: Хартия'97
«Подделывают несуществующие деньги»
Нацбанк Беларуси рассказал, какие фальшивки выявили за последнее время.
В Национальном банке рассказали, какие фальшивые деньги выявили работники банка в 2020 году. На официальном сайте банка опубликован анализ информации за три квартала 2020 года, сообщает
429 поддельных купюр и одна поддельная монета – таков «улов» Национального банка. Самые популярные объекты подделок – американские доллары и российские рубли. (48,6% и 37,2% соответственно). Поддельные евро составляют 10,2 процента от всех фальшивок, белорусские рубли – 3,7 процента, китайские юани – 0,2 процента.
Фальшивки изымались в 42 населенных пунктов. Чаще всего в Минске – в 37,7процента случаев.
Любимая банкнота фальшивомонетчиков – стодолларовая купюра. Их подделывали в 89,5 процента случаев. 50-долларовые подделывали намного реже – всего в 6,7 процента случаев, а фальшивые 20, 10 и 5 долларов попадались в единичных случаях. Из российских денег чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Подделывают также банкноты номиналом 2000 и 1000 российских рублей, и впервые обнаружена 200-рублевая подделка.
Выявили сотрудники Нацбанка и факт подделки несуществующей купюры – в 1000 евро. Банкноты с таким номиналом нет. Фальшивомонетчики слепили ее из того, что было – из банкноты в 1000 зимбабвийских долларов, на которой заменили реквизиты. А единственная поддельная монетка – номиналом 2 евро.
Впервые нашли поддельные 200-рублевые белорусские купюры. Всего нашли 15 поддельных белорусских купюр образца 2009 года. На некоторых из них были имитации защитных элементов, остальные обошлись без таких сложностей.
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Нацбанк Беларуси рассказал, какие фальшивки выявили за последнее время.
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