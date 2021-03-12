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Венгрия присоединится к израильской инициативе «зеленого пропуска» для вакцинированных
Источник материала: Хартия'97
Венгрия присоединится к израильской инициативе «зеленого пропуска» для вакцинированных
На чем основано действие этого принципа?
Венгрия договорилась о присоединении к международной инициативе Израиля по введению сертификатов о вакцинации "зеленый пропуск".
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Иерусалим в четверг, сообщает
Орбан сказал, что он отправился в Израиль с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, чтобы понять, как страна стала "чемпионом мира по борьбе с пандемией" и как Венгрия может последовать этому примеру.
Те, у кого есть сертификат о вакцинации, так называемый "зеленый пропуск", могут посещать общественные мероприятия, рестораны и тренажерные залы в Израиле.
По данным властей Израиля, по состоянию на 11 марта 54,5% населения страны получили первую дозу вакцины Pfizer, а 43% - вторую дозу.
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На чем основано действие этого принципа?
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