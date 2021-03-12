Источник материала: Хартия'97

Венгрия присоединится к израильской инициативе «зеленого пропуска» для вакцинированных 12.03.2021, 11:51

На чем основано действие этого принципа?

Венгрия договорилась о присоединении к международной инициативе Израиля по введению сертификатов о вакцинации "зеленый пропуск".

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Иерусалим в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Орбан сказал, что он отправился в Израиль с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, чтобы понять, как страна стала "чемпионом мира по борьбе с пандемией" и как Венгрия может последовать этому примеру.

Те, у кого есть сертификат о вакцинации, так называемый "зеленый пропуск", могут посещать общественные мероприятия, рестораны и тренажерные залы в Израиле.

По данным властей Израиля, по состоянию на 11 марта 54,5% населения страны получили первую дозу вакцины Pfizer, а 43% - вторую дозу.

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