ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Борисове горела «Бумажная фабрика» Гознака

12.03.2021 12:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Борисове горела «Бумажная фабрика» Гознака

  • 12.03.2021, 11:46
  • 1,186
В Борисове горела «Бумажная фабрика» Гознака
Фото: МЧС

Видеофакт.

Пожар произошел в металлическом навесе для хранения вторсырья на территории УП «Бумажная фабрика» Гознака, пишет сайт naviny.by.

По информации спасателей, в результате пожара уничтожены 80 тонн вторсырья (макулатуры) и поврежден металлический каркас навеса, на территории соседнего с предприятием частного домовладения повреждена деревянная хозяйственная постройки.

В то же время работниками МЧС были спасены 79,5 тонны вторсырья. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Прыхільнікі Лукашэнкі не будуць глядзець фільм NEXTA?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by