ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые выяснили, что случилось с Великим океаном, который когда-то покрывал всю Землю

12.03.2021 12:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, что случилось с Великим океаном, который когда-то покрывал всю Землю

  • 12.03.2021, 11:38
  • 3,938
Ученые выяснили, что случилось с Великим океаном, который когда-то покрывал всю Землю

Открытие совершили в Гарвардском университете.

Ученые Гарвардского университета в США доказали, что Земля в прошлом, до возникновения жизни, представляла собой почти полностью покрытую океаном планету, однако со временем огромные объемы воды были поглощены мантией. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале AGU Advances.

Считается, что большая часть воды, находящейся глубоко под землей, существует в форме соединений гидроксильной группы, состоящих из атомов кислорода и водорода. В частности, вода хранится в двух типах вулканического минерала оливина, находящихся под высоким давлением: вадслеите и рингвудите.

Ученые собрали все доступные данные по физике минералов и количественно определили водоудерживающую способность вадслеита и рингвудита в широком диапазоне температур. Ученые выяснили, что чем больше температура, тем меньше воды способны вмещать в себя минералы. Поскольку недра ранней Земли были горячее, мантия поглощала меньше воды, но по мере остывания она становилась более емкой. В настоящее время она способна хранить воду в количестве, превышающем массу Мирового океана в 1,86-4,41 раза.

Это согласуется с данными, полученными при анализе изотопов кислорода, согласно которым на Земле 3,2 миллиарда лет назад было намного меньше суши, чем сегодня и планета представляла собой своеобразный водный мир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска придумала, как поддержать уставших мам: «Поныть, поговорить и полюбить себя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by