Обижен на меня: Асмус заговорила об отношениях с Харламовым

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Кристина Асмус впервые разоткровенничалась в сети: звезда рассказала об отношениях с экс-супругом Гариком Харламовым.

Асмус и Харламов расстались в июне 2020 года: тогда фолловеры звезд думали, что пару развела совместная самоизоляция и откровенная роль актрисы в фильме "Текст". Звезды продолжают воспитывать дочку Настю и иногда видятся ради нее.

И хотя актриса и шоумен стараются создавать видимость дружбы, все не так просто: Асмус впервые рассказала о натянутости в отношениях с Харламовым.

В своем Instagram-блоге Асмус ответила на самые топовые вопросы фолловеров, в том числе - на вопрос о взаимоотношениях с бывшим избранником.

"Все сложно. Он очень сильно обижен на меня", - честно призналась звезда, намекнув на то, что именно она стала инициатором их разрыва.

Напомним, что до этого Асмус и Харламов впервые вышли на публику после развода и сводили дочь в кино .

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