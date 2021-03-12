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Обижен на меня: Асмус заговорила об отношениях с Харламовым
12.03.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская актриса Кристина Асмус впервые разоткровенничалась в сети: звезда рассказала об отношениях с экс-супругом Гариком Харламовым.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Асмус и Харламов
И хотя актриса и шоумен стараются создавать видимость дружбы, все не так просто: Асмус впервые рассказала о натянутости в отношениях с Харламовым.
В своем Instagram-блоге Асмус ответила на самые топовые вопросы фолловеров, в том числе - на вопрос о взаимоотношениях с бывшим избранником.
"Все сложно. Он очень сильно обижен на меня", - честно призналась звезда, намекнув на то, что именно она стала инициатором их разрыва.
Напомним, что до этого Асмус и Харламов впервые вышли на публику после развода и
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