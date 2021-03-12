Источник материала: Sputnik Беларусь

В областном центре весна так и не наступила, с начала месяца в городе стоят морозы и практически ежедневно идет снег.

"Из Европы к нам пришел циклон "Клаус", который принес с собой похолодание и зимнюю погоду", - сообщили корреспонденту Sputnik в ГУ "Витебскоблгидромет".

Собеседники отметили , что в данный момент температура воздуха в Витебске составляет -4..-6°C. Скорость ветра достигает 25 метров в секунду. Самый сильный ветер зарегистрирован в Лепеле – 18 м/с, что является оранжевым уровнем опасности.

Как подчеркнули в Белгидромете, уже в выходные ожидается "весенний тип погоды", а температура может составить +3..+8°C.