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Циклон "Клаус" вместе с сильным ветром и снегом обрушился на Витебск - видео
12.03.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В областном центре весна так и не наступила, с начала месяца в городе стоят морозы и практически ежедневно идет снег.
"Из Европы к нам пришел циклон "Клаус", который принес с собой похолодание и зимнюю погоду", - сообщили корреспонденту Sputnik в ГУ "Витебскоблгидромет".
Собеседники отметили , что в данный момент температура воздуха в Витебске составляет -4..-6°C. Скорость ветра достигает 25 метров в секунду. Самый сильный ветер зарегистрирован в Лепеле – 18 м/с, что является оранжевым уровнем опасности.
Как подчеркнули в Белгидромете, уже в выходные ожидается "весенний тип погоды", а температура может составить +3..+8°C.
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Несмотря на прогнозы погоды, снег в Витебске не только не растаял, но и продолжил выпадать. Какая погода сейчас в городе на Двине, смотрите на видео.
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