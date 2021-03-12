ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Циклон "Клаус" вместе с сильным ветром и снегом обрушился на Витебск - видео

12.03.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В областном центре весна так и не наступила, с начала месяца в городе стоят морозы и практически ежедневно идет снег.

"Из Европы к нам пришел циклон "Клаус", который принес с собой похолодание и зимнюю погоду", - сообщили корреспонденту Sputnik в ГУ "Витебскоблгидромет".

Собеседники отметили , что в данный момент температура воздуха в Витебске составляет -4..-6°C. Скорость ветра достигает 25 метров в секунду. Самый сильный ветер зарегистрирован в Лепеле – 18 м/с, что является оранжевым уровнем опасности.

Как подчеркнули в Белгидромете, уже в выходные ожидается "весенний тип погоды", а температура может составить +3..+8°C.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на прогнозы погоды, снег в Витебске не только не растаял, но и продолжил выпадать. Какая погода сейчас в городе на Двине, смотрите на видео.
 
Новости дня
Новости разные
 
Канада заявіла пра адсутнасьць доказаў пабочных эфэктаў ад вакцыны AstraZeneca
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by