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Сумасшедшая весна: сильнейший циклон обрушился на Новороссийск – видео

12.03.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На Новороссийск обрушился ураганный ветер. На кадрах очевидцев можно увидеть, как люди, пытаясь перейти дорогу, падают и скользят по "зебре". Некоторые из них после удачного перехода на другую сторону дороги возвращались и помогали другим.

В нескольких районах города ветер уносил плохо закрепленные конструкции и срывал крыши легких построек. Около 700 семей остались без света. В городе ввели режим повышенной готовности на случай обледенения судов, причалов и морского тумана. Как объяснили метеорологи, регион сейчас находится во власти сильнейшего циклона

В связи с непогодой были введены ограничения на передвижение грузового транспорта, в том числе малого грузового транспорта с большой парусностью по трассе М4 между Геленджиком и Новороссийском.

В столице Беларуси тоже непогода. Из-за снега в Минске ухудшилась транспортная обстановка: останавливается общественный транспорт, на дорогах заторы и ДТП.

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Теги: Минск
 
 
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Северо-восточный ураган привел к осложнениям на дорогах как для водителей, так и для пешеходов. Смотрите на видео, как люди скользят и падают под властью стихии.
 
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