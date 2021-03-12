КГК: задержали организатора финансовой пирамиды, вкладчики несли компании тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

В Минске пресекли деятельность финансовой пирамиды. Вкладчики несли компании тысячи долларов, заинтересованные обещанным высоким доходом (25−30% годовых), сообщает Комитет госконтроля.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекло деятельность преступной группы, которая с января 2020 года без специального разрешения (лицензии) занималась предпринимательской деятельностью по привлечению денег граждан под гарантированный процент дохода.

Незаконная схема, пишет КГК, была построена по принципу финансовой пирамиды: одним клиентам выплачивали доход и возвращали вложенные деньги за счет средств, полученных от других клиентов.

Организатор финансовой пирамиды использовал реквизиты иностранной компании, зарегистрированной в оффшорной зоне. В качестве вкладчиков привлекли не менее 100 человек.

Клиенты передавали иностранной компании в доверительное управление сумму в пределах 10 тысяч долларов или евро якобы для дальнейшего инвестирования и совершения выгодных сделок. Минимальный размер взноса составлял тысячу долларов или евро. Если у клиента не было нужной суммы, компания выдавала ему кредит.

Средства от вкладчиков зачислялись на счета в иностранных банках. В структуру компании входили так называемые советники, которым за привлечение клиентов полагался процент с внесенных новичками сумм. Для советников проводили платные обучающие семинары по работе с потенциальными вкладчиками.

Доход клиентам и советникам выплачивали из взносов новых участников пирамиды. Свое решение вкладывать деньги в сомнительный проект они аргументировали высокими процентными ставками (доход — 25−30% годовых). Кроме того, организаторы финансовой пирамиды создали имидж перспективной и стремительно развивающейся международной компании.

Доход от работы финансовой пирамиды составил более 350 тысяч рублей.

Организатора финансовой пирамиды задержали. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновики.

Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 233 Уголовного кодекса — за предпринимательскую деятельность без лицензии, сопряженную с привлечением денежных средств граждан, совершенную организованной группой.

Расследование продолжается.