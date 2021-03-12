A1 на три дня сделал скидки на iPhone. Выгода - до 470 рублей

Источник материала: Tut.by

A1 на три дня устроил скидки на три модели «айфонов». Об этом говорится на официальном сайте компании.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предложение действует с 12 по 14 марта. В заметке оператора сообщается, что покупателей «ждут скидки до 470 рублей».

Так, iPhone 11 Pro Max на 256 ГБ подешевел до 3939 рублей (минус 470 рублей). Модификация аппарата с хранилищем в 64 ГБ временно оценена в 3499 рублей (минус 200 рублей). Более миниатюрный iPhone 11 Pro с увеличенным объемом памяти (256 ГБ) стоит 3699 рублей (минус 370 рублей).

Эти цены, судя по всему, актуальны для абонентов компании. Полная стоимость гаджетов, указанная на сайте А1, существенно выше.