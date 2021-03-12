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A1 на три дня сделал скидки на iPhone. Выгода - до 470 рублей
Источник материала: Tut.by
A1 на три дня устроил скидки на три модели «айфонов». Об этом говорится на официальном сайте компании.
Предложение действует с 12 по 14 марта. В заметке оператора сообщается, что покупателей «ждут скидки до 470 рублей».
Так,
Эти цены, судя по всему, актуальны для абонентов компании. Полная стоимость гаджетов, указанная на сайте А1, существенно выше.
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Предложение действует с 12 по 14 марта.
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