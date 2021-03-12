ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

A1 на три дня сделал скидки на iPhone. Выгода - до 470 рублей

12.03.2021 12:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

A1 на три дня устроил скидки на три модели «айфонов». Об этом говорится на официальном сайте компании.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Предложение действует с 12 по 14 марта. В заметке оператора сообщается, что покупателей «ждут скидки до 470 рублей».

Так, iPhone 11 Pro Max на 256 ГБ подешевел до 3939 рублей (минус 470 рублей). Модификация аппарата с хранилищем в 64 ГБ временно оценена в 3499 рублей (минус 200 рублей). Более миниатюрный iPhone 11 Pro с увеличенным объемом памяти (256 ГБ) стоит 3699 рублей (минус 370 рублей).

Эти цены, судя по всему, актуальны для абонентов компании. Полная стоимость гаджетов, указанная на сайте А1, существенно выше.

Полный обзор iPhone 11 Pro

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение действует с 12 по 14 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ уволил диктора «Борисов-Арены», который выступал против насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by