«Теперь ни машины, ни денег». Как белорусы покупают автомобили, а потом узнают, что они принадлежат банку

Источник материала: Tut.by

Истории о том, как кто-то купил подержанный автомобиль, какое-то время на нем поездил, а потом узнал, что машина в залоге у банка, до сих пор не такая уж и редкость. Как правило, покупатель о прошлом своего авто узнает в суде. Чаще всего заканчиваются все эти истории одинаково: суд принимает решение в пользу банка и машину выставляют на торги. И в большинстве случаев вернуть деньги покупателю машины с историей не удается. Не так давно в похожей ситуации оказалось сразу несколько читателей AUTO.TUT.BY. Разбирались, почему возникает такая проблема и как ее можно избежать.



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«Сначала банк хотел забрать машину, теперь — требует деньги»

В прошлом году Алексей и Юлия из Витебска купили подержанный Volkswagen Polo 2012 года выпуска за 5 тысяч долларов. Машину по объявлению продавал минчанин, по состоянию и цене вопросов не было, сделка состоялась быстро. В марте 2020 года Юлия поставила автомобиль на учет, а уже в августе семья узнала в суде, что Volkswagen находится в залоге у банка.

— Оказалось, что изначально наш автомобиль принадлежал фирме ООО «Р1-авто», которая в 2014 году оформляла кредит на 70 тысяч долларов в Белорусском банке малого бизнеса (сейчас это Идея Банк. — Прим. ред.), тогда и было заключено несколько договоров залога, в том числе и на этот автомобиль, — рассказывает Алексей историю машины, которую они узнали уже после покупки. — И хотя машину нельзя было продавать без согласия банка, в 2016 году ее передали ЗАО «Белбизнеслизинг», затем в 2018 году — ООО «Арендаавтопрокат», а потом — 8 января 2020 года — минчанину Дмитрию, у которого витебляне и купили ее.



Этот автомобиль несколько раз менял собственника, хоть и был в залоге у банка. Фото читателя TUT.BY

Но вся эта история вряд ли кого-то бы заинтересовала, если бы не выяснилось: фирма «Р1-авто» допустила просрочку по кредиту, а банк обратился в суд. Суд среди прочего постановил обратить взыскание на заложенное имущество. Вот тут-то и выяснилось, что машины у фирмы уже нет. В 2019 году банк обратился в отдел принудительного исполнения с заявлением о замене стороны в исполнительном производстве. Проще говоря, попросил найти того, кому принадлежит автомобиль.

— После того как машину нашли, на нее был наложен арест, — продолжает Алексей. — То есть мы могли ею пользоваться, но продать или подарить ее было уже нельзя. Было решено, что машину выставят на торги и банк заберет деньги себе в счет погашения кредита. Мы же остаемся и без денег, и без машины. Кстати, таких залоговых машин было еще несколько и все они были проданы без согласия банка, но никого это не смутило.

Законодательством установлено, что в случае перехода права собственности на заложенное имущество (…) право залога сохраняет силу. Таким образом, право залога следует за вещью и новый собственник заложенного имущества независимо от обстоятельств приобретения такого имущества также отвечает приобретенным имуществом (транспортными средствами) по долгам первоначального залогодателя (часть 1 статьи 334 Гражданского кодекса).

Правда, и на этом история не закончилась. Дело в том, что летом Алексей с Юлией ездили на этой машине по делам в Россию. Во время поездки машина сломалась и своим ходом в Беларусь вернуться уже не могла. Как раз в это время семья узнала о грядущем судебном разбирательстве.

— Мы нашли возможность доставить ее обратно, но ремонтом, если честно, никакого желания заниматься не было, — не скрывает Алексей. — Машина же, по сути, нам не принадлежит. Зато у нас есть долг, который мы брали, чтобы ее купить.

В итоге банк снова обратился в суд — уже чтобы взыскать с покупателей деньги. Суд в иске отказал.

— Сейчас машина просто стоит, а поскольку она зарегистрирована на нас, то нам еще и налог за нее платить придется, — опасается Алексей.

«Сначала машина была в залоге в одном банке, затем — в другом»



Несколько месяцев машина, которую купил Юрий, просто стояла возле дома. Водитель ждал, что банк заберет ее и выставит на торги. Фото читателя TUT.BY

В похожей ситуации оказался и еще один наш читатель, Юрий. В конце 2019 года он попросил своего друга, который занимается подбором машин, подыскать ему подходящий автомобиль. Выбрали Chevrolet Orlando 2011 года выпуска. Машина обошлась в сумму чуть меньше 10 тысяч долларов.

— Машину продавал минчанин Арсений, но собственником он не был, — вспоминает Юрий. — У него была доверенность, заверенная нотариусом. К тому же парень не скрывал, что раньше машина была в залоге у банка, но, по его словам, кредит уже был давно погашен. Документ об этом он предъявил подборщику. Это была справка за 2015 год из Белгазпромбанка в ГАИ о том, чтобы аннулировать запись о залоге. Все реквизиты совпадали, поэтому никаких подозрений у нас не возникло.

В ноябре 2019 года Юрий поставил машину на учет, а в октябре 2020 года его вызвали в суд в качестве ответчика по иску Идея Банка: оказалось, что машина все-таки залоговая. Как же так получилось?

Как позже выяснилось, в 2012 году Олег (тот самый собственник авто) купил эту машину в кредит, затем выплатил его и залог с машины сняли. То есть Арсений, продававший машину по доверенности, предъявил подлинный документ. Вот только на момент продажи машина уже была снова в залоге по кредиту, но уже в Идея Банке. Сумма кредита — 100 тысяч долларов. Залог оформлен в июле 2019 года, то есть за несколько месяцев до продажи машины.

— Начали выяснять, как так получилось. Продавец Арсений говорит, что не знал о новом залоге, собственник Олег уверяет, что начал выводить машину из залога еще до продажи и что-то там недосмотрел, думал, что уже может ее продавать, — продолжает Юрий. — Но по факту получилось так, что суд решил взыскать Chevrolet Orlando в счет погашения долга. Ее оценили в 7350 долларов.

По словам Юрия, предыдущий собственник обещал решить вопрос с банком по выведению авто из залога, но так этого и не сделал.

— Я — учитель, моя жена — медик, чтобы купить эту машину, мы брали потребительский кредит, — сетует Юрий. — Мы продолжаем его выплачивать, хотя машина нам не принадлежит. Не так давно в ней порвался ремень ГРМ, но чинить ее я не вижу никакого смысла, так что стоит этот автомобиль колом, мы даже им не пользуемся.

Когда материал уже готовился к публикации, Юрий сообщил, что они с женой все-таки решили выкупить машину у банка и внесли залоговую стоимость.

— По сути, мы второй раз купили одну и ту же машину, — говорит водитель. — С предыдущим владельцем, Олегом, мы договорились, что до 31 мая он эти деньги нам вернет, он написал расписку на имя моей жены, что обязуется выплатить эти деньги.

Получается, можно продать залоговую машину и за это ничего не будет?



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как видим, больше всего страдают в подобных историях добросовестные, но не слишком внимательные покупатели. Банки, хоть и испытывают сложности с реализацией залогового имущества, все равно надежно защищены законом. При этом продавцы, хоть и нарушают договор (в нем всегда прописано, что залоговое имущество нельзя отчуждать без согласия банка), за это ответственности не несут.

И Алексей, и Юрий обращались с заявлениями в правоохранительные органы, однако никаких результатов это не дало.

К подобным проблемам приводят некоторые пробелы в законодательстве. До 2013 года года залоговые автомобили регистрировались в ГАИ и их нельзя было снять с учета без согласия банка. То есть продать такую машину, пока не погашен кредит, было невозможно. Затем данная мера была отменена.

Но проверить подержанную машину все-таки можно: с 2016 года в Беларуси работает реестр заложенного движимого имущества . В нем по VIN-коду автомобиля можно найти информацию о том, обременена ли машина залогом, когда и с кем договор залога был заключен и когда он заканчивается. Цена вопроса для получения выписки по одному автомобилю — меньше 20 рублей. Отметим, что ни один из героев этой статьи перед покупкой в реестр не заглядывал: говорят, что не знали о его существовании.

Кроме этого, сейчас идет работа над проектом указа, который касается купли-продажи транспортных средств. Среди прочего им предусмотрено, что в договорах по купле-продаже нужно будет прописывать в обязательном порядке наличие притязаний третьей стороны, сведений об аресте авто и так далее, а также ответственность за указание неверных сведений о том, что у сделки есть ограничения. Когда документ заработает, покупатели бэушных машин будут более защищены.

Адвокат: «Доказать, что сделка была под влиянием обмана, сложнее, чем проверить авто перед покупкой»



Фото с сайта pixabay.com

А как быть сейчас, чтобы избежать таких ситуаций, и что делать, если уже купил машину с плохой историей?

Как говорит адвокат Павел Латышев, прописать некоторые важные моменты в договоре купли-продажи можно и сейчас — законодательство это позволяет. В частности, в типовой форме этого договора есть такой пункт: «Продавец удостоверяет, что до подписания настоящего договора транспортное средство никому не подарено, не продано, не заложено, в аренде и под арестом не состоит, судебного спора о нем не имеется, свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц» (постановление МВД, Минюста от 01.11.2007 N 284/74 в редакции от 09.07.2008).

— Поэтому если такой договор подписан продавцом, зарегистрирован в установленном порядке в ГАИ, а после перехода права собственности вскрылось, что, несмотря на подписание такого пункта в договоре, продавец целенаправленно утаил, что транспортное средство находилось в залоге, можно вести речь о совершении сделки под влиянием обмана, — говорит адвокат. — Суд может признать такую сделку недействительной (ст. 180 Гражданского кодекса).

Если сделку признают недействительной, то другая сторона должна вернуть пострадавшему все, что получила от этой сделки, то есть ту сумму, за которую был продан автомобиль.

— Если же в договоре купли-продажи такой пункт прописан не был или автомобиль продан по счету-справке, а потом вскрывается, что он находится в залоге у банка, — то, в принципе, тоже можно вести речь о совершении сделки под влиянием обмана, но здесь исходя из бремени доказывания сложнее будет доказывать данный факт, — сразу предупреждает Павел Латышев.

Поэтому, по словам адвоката, самым верным будет перед покупкой бэушной машины совершить два простых действия:

проверить ее в реестре заложенного имущества;

прописать в договоре купли-продажи, что продавец удостоверяет факт того, что транспортное средство не обременено и свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, а также прописать гражданско-правовую ответственность продавца, если будет установлено иное.